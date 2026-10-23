В рамках новой концепции «активной обороны» Эстония начала перебрасывать подразделения с базы Тапа ближе к границе с Российской Федерацией — государством-агрессором. Страна также развивает новый военный объект в Йыхви и строит базу в приграничной Нарве, сообщает The Hindu.

Оборона без отступления

Правительство Эстонии внедрило концепцию активной обороны в планирование в сфере национальной безопасности в 2026 году. Она предусматривает отказ от подхода, при котором российские силы могли бы продвинуться вглубь страны до начала контратаки. Вместо этого эстонские войска должны противодействовать вторжению с самого его начала и наносить дальнобойные удары по военным целям за линией фронта.

По данным Financial Times, которые приводит The Hindu, запланированный объект в Нарве должен вмещать около 200 военнослужащих в обычное время и до 1 000 во время кризиса. Нарва расположена на границе с Россией и отделена от российского Ивангорода рекой Нарвой. Эстонские чиновники опасаются, что Москва может использовать местную напряжённость или дезинформацию для давления на страну. Россия отрицает обвинения в деятельности в серой зоне, в том числе в кибератаках, саботаже и электронном вмешательстве.

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Рост оборонных расходов

Оборонные расходы Эстонии в 2026 году должны вырасти на 42% — до 2,4 млрд евро, или примерно 5,4% ВВП. Страна также заключила контракты на приобретение девяти американских реактивных систем HIMARS и девяти южнокорейских систем Chunmoo. В закупки входят баллистические ракеты M57 с заявленной дальностью до 300 км.

Эстония располагает подготовленным резервом численностью до 230 тысяч человек, тогда как её постоянные силы насчитывают около 4 200 военнослужащих. Собственных обычных боевых самолётов у страны нет, и в вопросах патрулирования воздушного пространства она полагается на союзников по НАТО. По данным Financial Times, Великобритания планирует увеличить свой контингент в Эстонии примерно с 800 до 1 200 военнослужащих к апрелю 2027 года.

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