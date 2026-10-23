В Эстонии Центристская партия и Социал-демократическая партия (SDE) показали наивысшие результаты в октябрьском рейтинге политических сил Emor. Центристская партия набрала 20,6% поддержки среди респондентов, определившихся с партийными предпочтениями, SDE — 20,4%, а Isamaa — 19,4%, сообщает ERR News.

Эксперт Emor Айвар Воог отметил, что с учетом статистической погрешности опроса точно определить порядок трех партий-лидеров невозможно. Максимальная погрешность для такой выборки составила плюс-минус 2,1 процентного пункта.

Изменения по сравнению с сентябрем

По сравнению с сентябрем поддержка Центристской партии выросла на 3,7 процентного пункта, прервав трехмесячное снижение. Рейтинг SDE повысился на 3 процентных пункта и стал самым высоким для партии с начала года. В то же время Isamaa потеряла 4,7 процентного пункта — это ее худший результат за три года.

Партия реформ заняла четвертое место с 14,2%, а Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) — пятое с 13,8%. Поддержка Parempoolsed снизилась с 9,6% в сентябре до 6,5% в октябре. Остальные партии остались ниже избирательного барьера: Koos получила 1,7%, Eesti 200 — 1,5%, Зеленые — 0,8%, а Партия эстонских националистов и консерваторов — 0,7%.

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Доля респондентов, не имевших партийных предпочтений или ответивших «не знаю», уменьшилась с 30% в сентябре до 27% в октябре. Совокупная поддержка правящей коалиции осталась на уровне 16%, тогда как поддержка оппозиционных партий выросла с 71% до 74%.

Различия по возрасту и регионам

Среди этнических эстонцев SDE стала самой популярной партией с результатом 23,9%, опередив Isamaa с 23,2%. Среди респондентов других этнических групп с большим отрывом лидировала Центристская партия — 62,9%. В Таллине ее поддержка составила 31,7%, тогда как SDE получила 26,3%.

Социал-демократы сохранили первое место среди избирателей в возрасте от 18 до 34 лет и в октябре также вышли в лидеры в группе от 35 до 49 лет. Isamaa была самой популярной среди избирателей в возрасте от 65 лет, а Центристская партия — среди людей от 50 до 64 лет. Опрос Emor проводился онлайн и по телефону с 12 по 21 октября среди 1487 граждан Эстонии избирательного возраста.

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