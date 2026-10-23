Центристська партія та SDE показали найвищі результати в опитуванні Emor — ERR News

В Естонії Центристська партія та Соціал-демократична партія (SDE) показали найвищі результати в жовтневому рейтингу політичних сил Emor. Центристська партія набрала 20,6% підтримки серед респондентів, які визначилися з партійними вподобаннями, SDE — 20,4%, а Isamaa — 19,4%, повідомляє ERR News.

Експерт Emor Айвар Воог зазначив, що з огляду на статистичну похибку опитування точно визначити порядок трьох партій-лідерів неможливо. Максимальна похибка для такої вибірки становила плюс-мінус 2,1 відсоткового пункту.

Зміни порівняно з вереснем

Порівняно з вереснем підтримка Центристської партії зросла на 3,7 відсоткового пункту, перервавши тримісячне зниження. Рейтинг SDE підвищився на 3 відсоткові пункти та став найвищим для партії від початку року. Водночас Isamaa втратила 4,7 відсоткового пункту — це її найгірший результат за три роки.

Партія реформ посіла четверте місце з 14,2%, а Консервативна народна партія Естонії (EKRE) — п’яте з 13,8%. Підтримка Parempoolsed знизилася з 9,6% у вересні до 6,5% у жовтні. Інші партії залишилися нижче виборчого бар’єра: Koos мала 1,7%, Eesti 200 — 1,5%, Зелені — 0,8%, а Партія естонських націоналістів і консерваторів — 0,7%.

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Частка респондентів, які не мали партійних уподобань або відповіли «не знаю», зменшилася з 30% у вересні до 27% у жовтні. Сукупна підтримка правлячої коаліції залишилася на рівні 16%, тоді як підтримка опозиційних партій зросла з 71% до 74%.

Відмінності за віком і регіонами

Серед етнічних естонців SDE стала найпопулярнішою партією з результатом 23,9%, випередивши Isamaa з 23,2%. Серед респондентів інших етнічних груп із великим відривом лідирувала Центристська партія — 62,9%. У Таллінні її підтримка становила 31,7%, тоді як SDE мала 26,3%.

Соціал-демократи зберегли першість серед виборців віком від 18 до 34 років і в жовтні також вийшли в лідери у групі від 35 до 49 років. Isamaa була найпопулярнішою серед виборців віком від 65 років, а Центристська партія — серед людей від 50 до 64 років. Опитування Emor проводилося онлайн і телефоном з 12 до 21 жовтня серед 1487 громадян Естонії виборчого віку.

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