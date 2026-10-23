W Estonii Partia Centrum oraz Partia Socjaldemokratyczna (SDE) uzyskały najwyższe wyniki w październikowym rankingu ugrupowań politycznych Emor. Partia Centrum zdobyła 20,6% poparcia wśród respondentów, którzy określili swoje preferencje partyjne, SDE — 20,4%, a Isamaa — 19,4%, informuje ERR News.

Ekspert Emor Aivar Voog zaznaczył, że ze względu na statystyczny margines błędu sondażu nie można dokładnie określić kolejności trzech wiodących partii. Maksymalny margines błędu dla tej próby wyniósł plus minus 2,1 punktu procentowego.

Zmiany w porównaniu z wrześniem

W porównaniu z wrześniem poparcie dla Partii Centrum wzrosło o 3,7 punktu procentowego, przerywając trzymiesięczny spadek. Notowania SDE wzrosły o 3 punkty procentowe i osiągnęły najwyższy poziom dla tej partii od początku roku. Jednocześnie Isamaa straciła 4,7 punktu procentowego — był to jej najgorszy wynik od trzech lat.

Partia Reform zajęła czwarte miejsce z wynikiem 14,2%, a Konserwatywna Partia Ludowa Estonii (EKRE) piąte z 13,8%. Poparcie dla Parempoolsed spadło z 9,6% we wrześniu do 6,5% w październiku. Pozostałe partie znalazły się poniżej progu wyborczego: Koos uzyskała 1,7%, Eesti 200 — 1,5%, Zieloni — 0,8%, a Partia Estońskich Nacjonalistów i Konserwatystów — 0,7%.

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Odsetek respondentów, którzy nie mieli preferencji partyjnych lub odpowiedzieli „nie wiem”, spadł z 30% we wrześniu do 27% w październiku. Łączne poparcie dla rządzącej koalicji pozostało na poziomie 16%, podczas gdy poparcie dla partii opozycyjnych wzrosło z 71% do 74%.

Różnice według wieku i regionów

Wśród etnicznych Estończyków SDE stała się najpopularniejszą partią z wynikiem 23,9%, wyprzedzając Isamaa z 23,2%. Wśród respondentów z innych grup etnicznych Partia Centrum zdecydowanie prowadziła z wynikiem 62,9%. W Tallinnie jej poparcie wyniosło 31,7%, podczas gdy SDE uzyskała 26,3%.

Socjaldemokraci utrzymali pierwsze miejsce wśród wyborców w wieku od 18 do 34 lat, a w październiku objęli również prowadzenie w grupie od 35 do 49 lat. Isamaa była najpopularniejsza wśród wyborców w wieku od 65 lat, a Partia Centrum — wśród osób w wieku od 50 do 64 lat. Sondaż Emor przeprowadzono online i telefonicznie od 12 do 21 października wśród 1487 obywateli Estonii w wieku wyborczym.

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