Komisja Europejska planuje przygotować analizę, która ma pomóc państwom UE dojść do porozumienia w sprawie możliwej rezygnacji z sezonowej zmiany czasu. Jak informuje RMF24, państwa członkowskie wciąż nie uzgodniły, który czas pozostawić na stałe — letni czy zimowy.

Propozycja pozostaje w Radzie UE

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna-Kaisa Itkonen oświadczyła, że stanowisko instytucji nie zmieniło się od 2018 roku, gdy KE przedstawiła propozycję zniesienia zmiany czasu. Jak zaznaczyła, projekt od ośmiu lat nie posuwa się naprzód w Radzie UE, ponieważ państwa członkowskie nie osiągnęły porozumienia.

Komisja Europejska wcześniej zaproponowała, aby państwa samodzielnie zdecydowały, czy pozostać na stałe przy czasie letnim czy zimowym. Różne podejścia wywołały obawy, że bez koordynacji w UE może powstać mozaika stref czasowych.

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Przestawienie wskazówek w październiku

W nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października zegary zostaną przestawione z czasu letniego na zimowy: o godz. 03:00 wskazówki trzeba będzie cofnąć na 02:00. Komisja Europejska planuje przeprowadzić analizę różnych aspektów zmiany czasu, jednak data publikacji jej wyników nie została jeszcze podana.

Powrotowi tej kwestii do agendy UE sprzyjała polska prezydencja w Radzie UE w 2025 roku. Polscy dyplomaci sprawdzali, czy państwa są gotowe poprzeć rezygnację ze zmiany czasu. Wiele stolic zadeklarowało gotowość do kontynuowania dyskusji, ale poprosiło o dane dotyczące możliwego wpływu takiej decyzji na gospodarki UE.

Podczas konsultacji Komisji Europejskiej w 2018 roku za zniesieniem zmiany czasu opowiedziało się 84% z 4,6 mln uczestników. W Polsce badanie CBOS z 2019 roku wykazało, że 74% jego uczestników chciałoby pozostawić stały czas letni.

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