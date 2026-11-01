Rada Pokoju prezydenta USA Donalda Trumpa zwróciła się do rządu Włoch z prośbą o zapewnienie doradców z policji, straży pożarnej i korpusu karabinierów, aby pomóc w utworzeniu nowych sił bezpieczeństwa w Strefie Gazy. Informuje o tym Asharq Al-Awsat, powołując się na listy, z którymi zapoznał się Bloomberg News.

Prośba do Rzymu

Listy wysłano w ubiegłym miesiącu do rządu premier Włoch Giorgii Meloni. Rada Pokoju poprosiła Rzym o potwierdzenie udziału w inicjatywie, wyznaczenie osoby kontaktowej oraz zgłoszenie wysokiego rangą oficera karabinierów na stanowisko zastępcy kierownika programu policyjnego.

Karabinierzy są żandarmerią wojskową podlegającą włoskiemu Ministerstwu Obrony. Od wielu lat szkolą palestyńskich policjantów i uczestniczyli w misjach pokojowych Unii Europejskiej w przygranicznym mieście Rafah na południu Gazy.

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Decyzja jeszcze nie zapadła

Według źródeł znających stanowisko włoskiego rządu Rzym rozważa mianowanie wysokiego rangą oficera na to stanowisko. Jednocześnie kwestie bezpieczeństwa komplikują podjęcie decyzji, a ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.

Wcześniej w tym roku Meloni odmówiła podpisania statutu Rady Pokoju, powołując się na ograniczenia konstytucyjne. W styczniu Bloomberg News informował, że USA zaproponowały Włochom wejście do sił stabilizacyjnych Rady Pokoju jako państwu założycielskiemu, jednak Rzym ograniczył się do oferty szkolenia policji.

Dziewięć miesięcy po oficjalnym uruchomieniu Rady Pokoju w Gazie nadal nie utworzono sił stabilizacyjnych ani palestyńskiej administracji, a odbudowa się nie rozpoczęła. W ubiegłym miesiącu struktura przeznaczyła 2,45 mld dolarów na odbudowę Strefy Gazy, choć jej potrzeby związane z odbudową terytorium w ciągu 10 lat szacuje na 71 mld dolarów.

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