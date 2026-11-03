Samozwańczy prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko uważa, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie może zakończyć się w ciągu najbliższych miesięcy. Swoją ocenę uzasadnił brakiem sił i zasobów po obu stronach, a także zmęczeniem walkami.

„Wojna na Ukrainie zakończy się w najbliższych miesiącach. To moja osobista opinia. Wszystkim brakuje sił, brakuje zasobów, wszyscy są zmęczeni” – powiedział białoruski przywódca.

Jednocześnie Łukaszenko nie podał konkretnych terminów ani warunków ewentualnego zakończenia działań wojennych, podkreślając, że przedstawił jedynie własną ocenę sytuacji.

Podczas wystąpienia przywódca Białorusi zwrócił również uwagę na niebezpieczeństwo wybuchu szeroko zakrojonego międzynarodowego konfliktu w przypadku dalszego zaostrzenia się sytuacji.

„Jeśli się nie zatrzymamy, pójdziemy drogą eskalacji, to z pewnością dojdzie do trzeciej wojny światowej” – oświadczył.

Ponadto Aleksander Łukaszenko zaproponował ponowne przeprowadzenie na terytorium Białorusi rozmów dotyczących rozwiązania konfliktu w Ukrainie.

Według niego Mińsk jest zainteresowany pokojowym rozwiązaniem konfliktu i gotowy udostępnić miejsce na spotkania przedstawicieli stron.

„Leży to w naszym interesie, aby te rozmowy pokojowe się odbyły. Przyjedźcie, porozmawiamy. Bez żadnego pośrednictwa” – powiedział Łukaszenko.

Informuje o tym gazeta „Minska Prawda”. Łukaszenko przedstawił swoje stanowisko 3 listopada podczas IV Mińskiej Międzynarodowej Konferencji poświęconej bezpieczeństwu euroazjatyckiemu.

Wcześniej minister spraw zagranicznych Kanady Anita Anand podczas szczytu G20 w USA skrytykowała szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa za pełną inwazję na Ukrainę i zbrodnie Rosji. W szczególności przypomniała o porwaniach ukraińskich dzieci oraz rosyjskich atakach na statki na Morzu Czarnym.

Ławrow nie wykazał gotowości Rosji do podjęcia rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy – stwierdziła Kallas.

Rosja nie popiera zawieszenia broni na Ukrainie, ponieważ w Kremlu obawiają się, że przerwa w działaniach wojennych pozwoli stronie ukraińskiej na odzyskanie sił. Stwierdził to 30 października rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow.

Ławrow oświadczył, że wojna przeciwko Ukrainie będzie trwała i może się nasilić.

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