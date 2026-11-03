白俄罗斯自封总统亚历山大·卢卡申科认为，俄罗斯对乌克兰的战争可能在未来几个月内结束。他解释称，这一判断是基于交战双方力量和资源的匮乏，以及对战斗的疲惫。

“乌克兰战争将在未来几个月内结束。这是我个人的看法。各方都已力不从心，资源匮乏，大家都疲惫不堪，”这位白俄罗斯领导人表示。

与此同时，卢卡申科并未提及可能结束战斗的具体时间或条件，并强调他仅表达了对局势的个人评估。

在讲话中，这位白俄罗斯领导人还警告称，如果局势进一步恶化，将面临大规模国际对抗的危险。

“如果我们不停止，继续走升级的道路，我们肯定会走向第三次世界大战，”他说道。

此外，亚历山大·卢卡申科提议再次在白俄罗斯境内举行关于解决乌克兰战争的谈判。

据他称，明斯克方面希望通过和平方式解决冲突，并愿意为各方代表提供会晤平台。

“这些和平谈判符合我们的利益。请来吧，我们坐下来谈。无需任何第三方调解，”卢卡申科说道。

《明斯克真理报》报道了这一消息。卢卡申科于11月3日在第四届明斯克欧亚安全国际会议上发表了上述观点。

此前，加拿大外交部长安妮塔·阿南德在美国举行的G20峰会上，就俄罗斯对乌克兰的大规模入侵及其犯下的罪行，对俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫进行了批评。 她特别提到了乌克兰儿童被绑架以及俄罗斯在黑海对船只的袭击事件。

卡拉斯表示，拉夫罗夫并未表现出俄罗斯就乌克兰问题进行和平谈判的意愿。

俄罗斯不支持在乌克兰停火，因为克里姆林宫担心，暂停作战将使乌克兰方面有机会恢复力量。俄罗斯总统发言人德米特里·佩斯科夫于10月30日发表了这一声明。

拉夫罗夫表示，针对乌克兰的战争将持续下去，甚至可能升级。

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