Лукашенко заявил, что война в Украине может завершиться в ближайшие месяцы

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что война России против Украины может закончиться в течение ближайших месяцев. Свою оценку он объяснил нехваткой сил и ресурсов у сторон, а также усталостью от боевых действий.

«Война в Украине в ближайшие месяцы закончится. Это мое личное мнение. У всех нет сил, нет ресурсов, все устали», — сказал белорусский лидер.

В то же время Лукашенко не назвал конкретных сроков или условий возможного завершения боевых действий, подчеркнув, что высказал лишь собственную оценку ситуации.

Во время выступления белорусский лидер также заявил об опасности масштабного международного противостояния в случае дальнейшего обострения ситуации.

«Если мы не остановимся, пойдем по пути эскалации, мы точно дойдем до третьей мировой войны», — заявил он.

Кроме того, Александр Лукашенко предложил вновь провести на территории Беларуси переговоры по урегулированию войны в Украине.

По его словам, Минск заинтересован в мирном урегулировании конфликта и готов предоставить площадку для встреч представителей сторон.

«Наши интересы — в этих мирных переговорах. Приезжайте, будем разговаривать. Без какого-либо посредничества», — сказал Лукашенко.

Об этом сообщает издание «Минская правда». Лукашенко озвучил свою точку зрения 3 ноября в ходе IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Ранее министр иностранных дел Канады Анита Ананд во время встречи G20 в США раскритиковала главу российского МИД Сергея Лаврова за полномасштабное вторжение в Украину и преступления России. В частности, она напомнила о похищении украинских детей и российских атаках на суда в Черном море.

Лавров не продемонстрировал готовности России к мирным переговорам по Украине, — Каллас.

Россия не поддерживает прекращение огня в Украине, поскольку в Кремле опасаются, что пауза в боевых действиях позволит украинской стороне восстановить силы. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Лавров заявил, что война против Украины будет продолжаться и может усилиться.

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