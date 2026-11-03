В США замедлился обмен разведданными об Иране — NDTV World

В США обмен разведывательной информацией об Иране и других глобальных угрозах с Конгрессом и внутри федерального правительства замедлился, а в отдельных случаях временно прекращался. Об этом со ссылкой на восьмерых действующих и бывших чиновников и осведомлённых собеседников сообщает NDTV World.

По данным собеседников издания, проблемы возникли во время пребывания Тулси Габбард на посту директора национальной разведки США, когда между её офисом и Центральным разведывательным управлением существовала глубокая напряжённость. После её отставки в июне напряжённость ослабла, однако последствия конфликта сохраняются, по словам двух американских чиновников.

Меньше совместных оценок

Чиновники сообщили, что ЦРУ прекратило совместную подготовку оценок с Национальным разведывательным советом, аналитическим подразделением Офиса директора национальной разведки США. Это сократило количество документов, которые должны обобщать оценки американского разведывательного сообщества для лиц, принимающих решения, в том числе по вопросам Ирана.

В ЦРУ заявили, что ведомство полностью участвует в подготовке разведывательных оценок через Президентский ежедневный брифинг, который координирует Офис директора национальной разведки, а также через Национальный разведывательный совет. В то же время, по словам двух осведомлённых людей, из-за сокращения штата и изменения формата сотрудничества совет замедлил подготовку оценок. Пятеро действующих и бывших чиновников сказали, что ни одна из них не была посвящена войне в Иране.

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Представитель Офиса директора национальной разведки в ответ на запрос заявил, что уровень подготовки оценок советом остаётся близким к историческим показателям.

Перерывы в брифингах для Конгресса

По словам двух собеседников, законодатели и их сотрудники на короткое время переставали получать разведывательные отчёты от офиса Габбард после американского военного вмешательства в Иране в июне 2025 года, а также после захвата бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе 2026 года. Команда Габбард обвиняла членов Конгресса в утечках информации в прессу.

Офис Габбард также прекращал брифинги для Конгресса по угрозам выборам в 2025 году, утверждают два осведомлённых источника и бывший чиновник. По словам чиновников, нынешний директор национальной разведки Джей Клейтон, занявший должность в августе, возобновил такие брифинги. Бывшие чиновники предупредили, что сбои в координации могут оставить американских чиновников без полной картины угроз.

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