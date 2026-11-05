Медведев призвал готовиться к жестоким санкциям США против России после выборов в Конгресс
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что России следует готовиться к введению «адских санкций» со стороны США после промежуточных выборов в Конгресс, на которых республиканцы могут потерпеть поражение. По его мнению, демократы усиливают давление на президента Дональда Трампа настолько, что могут даже пригрозить ему импичментом.
По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ, в такой ситуации глава Белого дома научился использовать принятый в сентябре закон покойного сенатора Линдси Грэма.
«Введение «адских санкций» может стать результатом торга — ограничения в обмен на отказ от импичмента», — пояснил Медведев.
Документ предусматривает 100-процентные пошлины в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также государств, которые больше всего помогают Москве обходить международные санкции.
Кроме того, закон предусматривает 500-процентные пошлины на российский экспорт в США, а также ограничения в отношении банков, крупных компаний и российского теневого флота.
Согласно первоначальному плану, санкционные меры должны были вступить в силу не позднее 18 октября. Однако Дональд Трамп отложил их введение, объяснив это тем, что такое решение «отвечает национальным интересам США».
Об этом Медведев заявил в комментарии российским пропагандистским СМИ.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что США тратят десятки миллиардов на войну в Украине, якобы поставляя своё оружие в гигантских масштабах, и чужими руками уничтожают тысячи людей. Поэтому Россия будет отвечать ракетами «Циркон».
Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог в ответ на угрозы Дмитрия Медведева о Третьей мировой войне назвал их безрассудным комментарием, который не соответствует требованиям мировой державы.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев продолжает конфликтовать с Дональдом Трампом. До этого президент США резко ответил на его угрозы войной между Америкой и РФ.