Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что России следует готовиться к введению «адских санкций» со стороны США после промежуточных выборов в Конгресс, на которых республиканцы могут потерпеть поражение. По его мнению, демократы усиливают давление на президента Дональда Трампа настолько, что могут даже пригрозить ему импичментом.

По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ, в такой ситуации глава Белого дома научился использовать принятый в сентябре закон покойного сенатора Линдси Грэма.

«Введение «адских санкций» может стать результатом торга — ограничения в обмен на отказ от импичмента», — пояснил Медведев.

Документ предусматривает 100-процентные пошлины в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также государств, которые больше всего помогают Москве обходить международные санкции.

Кроме того, закон предусматривает 500-процентные пошлины на российский экспорт в США, а также ограничения в отношении банков, крупных компаний и российского теневого флота.

Согласно первоначальному плану, санкционные меры должны были вступить в силу не позднее 18 октября. Однако Дональд Трамп отложил их введение, объяснив это тем, что такое решение «отвечает национальным интересам США».

Об этом Медведев заявил в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что США тратят десятки миллиардов на войну в Украине, якобы поставляя своё оружие в гигантских масштабах, и чужими руками уничтожают тысячи людей. Поэтому Россия будет отвечать ракетами «Циркон».

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог в ответ на угрозы Дмитрия Медведева о Третьей мировой войне назвал их безрассудным комментарием, который не соответствует требованиям мировой державы.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев продолжает конфликтовать с Дональдом Трампом. До этого президент США резко ответил на его угрозы войной между Америкой и РФ.

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