梅德韦杰夫呼吁为美国在国会选举后对俄罗斯实施的严厉制裁做好准备
俄罗斯联邦安全委员会副主席德米特里·梅德韦杰夫表示，鉴于共和党可能在国会中期选举中落败，俄罗斯应为美国随后实施的“地狱般制裁”做好准备。 他认为，民主党人对唐纳德·特朗普总统的施压正在不断加剧，甚至可能威胁对他发起弹劾。
据俄罗斯联邦安全委员会副主席称，在这种情况下，白宫掌门人已经学会利用已故参议员林赛·格雷厄姆于9月推动通过的法案。
“实施‘地狱般的制裁’可能是谈判的结果——以限制为条件，换取放弃弹劾，”梅德韦杰夫解释道。
该法案规定，对俄罗斯石油和天然气的五大买家，以及最协助莫斯科规避国际制裁的国家，征收100%的关税。
此外，该法案还规定对俄罗斯出口至美国的商品征收500%的关税，并对银行、大型企业以及俄罗斯的“影子船队”实施限制。
根据最初的计划，制裁措施最迟应于10月18日生效。然而，唐纳德·特朗普推迟了制裁的实施，并解释称这一决定“符合美国的国家利益”。
梅德韦杰夫在接受俄罗斯宣传媒体采访时作出了上述表态。
此前，德米特里·梅德韦杰夫曾表示，美国在乌克兰战争上花费了数百亿，据称大规模供应武器，并利用他人之手屠杀数千人。 因此，俄罗斯将以“锆石”导弹予以反击。
美国总统乌克兰事务特别代表基特·凯洛格针对德米特里·梅德韦杰夫关于“第三次世界大战”的威胁，称其为“不负责任的言论”，不符合世界大国的身份。
俄罗斯安全委员会副主席德米特里·梅德韦杰夫继续与唐纳德·特朗普发生冲突。此前，美国总统曾对其关于美俄之间爆发战争的威胁做出了严厉回应。