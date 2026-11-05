俄罗斯联邦安全委员会副主席德米特里·梅德韦杰夫表示，鉴于共和党可能在国会中期选举中落败，俄罗斯应为美国随后实施的“地狱般制裁”做好准备。 他认为，民主党人对唐纳德·特朗普总统的施压正在不断加剧，甚至可能威胁对他发起弹劾。

据俄罗斯联邦安全委员会副主席称，在这种情况下，白宫掌门人已经学会利用已故参议员林赛·格雷厄姆于9月推动通过的法案。

“实施‘地狱般的制裁’可能是谈判的结果——以限制为条件，换取放弃弹劾，”梅德韦杰夫解释道。

该法案规定，对俄罗斯石油和天然气的五大买家，以及最协助莫斯科规避国际制裁的国家，征收100%的关税。

此外，该法案还规定对俄罗斯出口至美国的商品征收500%的关税，并对银行、大型企业以及俄罗斯的“影子船队”实施限制。

根据最初的计划，制裁措施最迟应于10月18日生效。然而，唐纳德·特朗普推迟了制裁的实施，并解释称这一决定“符合美国的国家利益”。

梅德韦杰夫在接受俄罗斯宣传媒体采访时作出了上述表态。

此前，德米特里·梅德韦杰夫曾表示，美国在乌克兰战争上花费了数百亿，据称大规模供应武器，并利用他人之手屠杀数千人。 因此，俄罗斯将以“锆石”导弹予以反击。

美国总统乌克兰事务特别代表基特·凯洛格针对德米特里·梅德韦杰夫关于“第三次世界大战”的威胁，称其为“不负责任的言论”，不符合世界大国的身份。

俄罗斯安全委员会副主席德米特里·梅德韦杰夫继续与唐纳德·特朗普发生冲突。此前，美国总统曾对其关于美俄之间爆发战争的威胁做出了严厉回应。

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