在斯洛伐克，一名男子在乌克兰军人之间的斗殴中丧生

在斯洛伐克特伦钦市的一家酒店内，两名乌克兰军人发生斗殴。该事件导致一名53岁男子身中数刀，在送医途中不治身亡。

警方已拘留一名涉嫌实施袭击的男子。事件的具体情况目前正在调查中。

关于该事件的已知情况

据媒体报道，特伦钦市一家酒店内发生了一起乌克兰军人之间的斗殴事件，涉事人员均为乌克兰航空部队成员，目前正在斯洛伐克接受训练。

警方拘留了一名53岁男子，据媒体报道，该男子持刀袭击了与其同龄且同属该部队的同事。受害者身受重伤。 急救队赶到现场后成功将其抢救过来，但在送往特伦钦医院途中，该男子不幸身亡。

该事件发生在近日正在举办维谢格拉德集团（V4）总统峰会的城市。

警方和医护人员的说法

特伦钦地区警察局发言人佩特拉·克伦科娃表示，执法部门于11月5日午夜过后接到报案，称某住宿场所发生了一起暴力犯罪事件。

赶赴现场的巡逻警员证实了这一信息。根据法律规定，执法部门已对一名男性嫌疑人实施了人身自由限制。

据她介绍，该案已移交刑事警察调查部门。目前正在进行相关程序，以查明事件详情。警方暂未透露具体细节。

急救行动中心发言人佩特拉·克利梅绍娃证实，一名身受重伤的伤者在接受机械通气治疗的情况下被送医，但在转运途中死亡。这些男子之间冲突的具体情况尚不清楚。

乌克兰外交部和乌克兰驻布拉迪斯拉发总领事馆目前尚未就该事件发表评论。

斯洛伐克媒体《Nový Čas》和《Pluska》援引警方消息报道了此事。

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