Na Słowacji w wyniku bójki między ukraińskimi żołnierzami zginął mężczyzna

W słowackim mieście Trenczyn w hotelu doszło do bójki między dwoma ukraińskimi żołnierzami. W wyniku tego zdarzenia 53-letni mężczyzna odniósł rany kłute i zmarł w drodze do szpitala.

Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o napad. Okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane.

Co wiadomo o zdarzeniu

Według doniesień mediów w hotelu w Trenczynie doszło do bójki między ukraińskimi żołnierzami, którzy są członkami ukraińskiej jednostki lotniczej i odbywają szkolenie na Słowacji.

Policja zatrzymała 53-letniego mężczyznę, który według doniesień mediów zaatakował nożem swojego rówieśnika i kolegę z tej samej jednostki. Poszkodowany odniósł ciężkie obrażenia. Na miejsce przybyła karetka pogotowia, której udało się go reanimować, jednak podczas transportu do szpitala w Trenczynie mężczyzna zmarł.

Do zdarzenia doszło w mieście, w którym w tych dniach odbywa się szczyt prezydencki Grupy Wyszehradzkiej (V4).

Co mówią policja i lekarze

Rzeczniczka regionalnej policji w Trenczynie, Petra Klenkowa, poinformowała, że funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o brutalnym zdarzeniu kryminalnym w jednym z obiektów noclegowych po północy 5 listopada.

Patrol policyjny, który przybył na miejsce, potwierdził te informacje. Zgodnie z prawem funkcjonariusze ograniczyli wolność osobistą jednego podejrzanego mężczyzny.

Jak dodała, sprawę przekazano śledczemu z wydziału policji kryminalnej. Obecnie trwają czynności procesowe mające na celu właściwe wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Policja nie podaje na razie żadnych szczegółów.

Rzeczniczka Centrum Operacyjnego Pogotowia Ratunkowego Petra Klimeszowa potwierdziła, że poszkodowany z ciężkimi obrażeniami został przetransportowany przy sztucznej wentylacji płuc, ale zmarł podczas transportu. Dokładne okoliczności konfliktu między mężczyznami nie są znane.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy oraz Konsulat Generalny Ukrainy w Bratysławie nie skomentowały na razie tego incydentu.

Informują o tym słowackie media „Nový Čas” i „Pluska”, powołując się na policję.

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