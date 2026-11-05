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Na Słowacji w wyniku bójki między ukraińskimi żołnierzami zginął mężczyzna

UA NEWS 05 listopada 2026 17:48
Na Słowacji w wyniku bójki między ukraińskimi żołnierzami zginął mężczyzna

W słowackim mieście Trenczyn w hotelu doszło do bójki między dwoma ukraińskimi żołnierzami. W wyniku tego zdarzenia 53-letni mężczyzna odniósł rany kłute i zmarł w drodze do szpitala.

Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o napad. Okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane.

Co wiadomo o zdarzeniu

Według doniesień mediów w hotelu w Trenczynie doszło do bójki między ukraińskimi żołnierzami, którzy są członkami ukraińskiej jednostki lotniczej i odbywają szkolenie na Słowacji. 

Policja zatrzymała 53-letniego mężczyznę, który według doniesień mediów zaatakował nożem swojego rówieśnika i kolegę z tej samej jednostki. Poszkodowany odniósł ciężkie obrażenia. Na miejsce przybyła karetka pogotowia, której udało się go reanimować, jednak podczas transportu do szpitala w Trenczynie mężczyzna zmarł.

Do zdarzenia doszło w mieście, w którym w tych dniach odbywa się szczyt prezydencki Grupy Wyszehradzkiej (V4).

Co mówią policja i lekarze

Rzeczniczka regionalnej policji w Trenczynie, Petra Klenkowa, poinformowała, że funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o brutalnym zdarzeniu kryminalnym w jednym z obiektów noclegowych po północy 5 listopada.

Patrol policyjny, który przybył na miejsce, potwierdził te informacje. Zgodnie z prawem funkcjonariusze ograniczyli wolność osobistą jednego podejrzanego mężczyzny. 

  • Jak dodała, sprawę przekazano śledczemu z wydziału policji kryminalnej. Obecnie trwają czynności procesowe mające na celu właściwe wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Policja nie podaje na razie żadnych szczegółów.

  • Rzeczniczka Centrum Operacyjnego Pogotowia Ratunkowego Petra Klimeszowa potwierdziła, że poszkodowany z ciężkimi obrażeniami został przetransportowany przy sztucznej wentylacji płuc, ale zmarł podczas transportu. Dokładne okoliczności konfliktu między mężczyznami nie są znane.

  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy oraz Konsulat Generalny Ukrainy w Bratysławie nie skomentowały na razie tego incydentu. 

Informują o tym słowackie media „Nový Čas” i „Pluska”, powołując się na policję.

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