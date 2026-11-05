В Словакии в ходе драки между украинскими военными погиб мужчина
В словацком городе Тренчин в отеле произошла драка между двумя украинскими военнослужащими. В результате инцидента 53-летний мужчина получил ножевые ранения и скончался по дороге в больницу.
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении. Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.
Что известно о происшествии
По данным СМИ, в отеле в Тренчине произошла драка между украинскими военнослужащими, которые являются членами украинского авиационного подразделения и проходят обучение в Словакии.
Полиция задержала 53-летнего мужчину, который, по данным СМИ, напал с ножом на своего ровесника и коллегу из того же подразделения. Пострадавший получил тяжелые ранения. На место прибыла бригада скорой помощи, которая смогла его реанимировать, однако во время транспортировки в больницу в Тренчине мужчина скончался.
Инцидент произошел в городе, где в эти дни проходит президентский саммит Вышеградской группы (V4).
Что говорят полиция и медики
Пресс-секретарь Тренчинской краевой полиции Петра Кленкова сообщила, что правоохранители получили заявление о насильственном преступлении в одном из гостиничных заведений после полуночи 5 ноября.
Полицейские патрули, выехавшие на место, подтвердили эту информацию. В соответствии с законом правоохранители ограничили личную свободу одного подозреваемого мужчины.
По её словам, дело передано следователю отдела уголовной полиции. В настоящее время проводятся процессуальные действия с целью надлежащего выяснения обстоятельств. Подробностей полиция пока не сообщает.
Пресс-секретарь Оперативного центра скорой помощи Петра Климешова подтвердила, что пострадавшего с тяжкими ранениями транспортировали на искусственной вентиляции легких, но во время транспортировки он скончался. Точные обстоятельства конфликта между мужчинами неизвестны.
МИД Украины и Генеральное консульство Украины в Братиславе пока не комментировали этот инцидент.
Об этом сообщают словацкие издания Nový Čas и Pluska со ссылкой на полицию.
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