У Словаччині під час бійки між українськими військовими загинув чоловік

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У словацькому місті Тренчин у готелі сталася бійка між двома українськими військовими. Унаслідок інциденту 53-річний чоловік дістав ножові поранення та помер дорогою до лікарні.

Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у нападі. Обставини події наразі з’ясовують.

Що відомо про подію

За даними медіа, у готелі в Тренчині сталася бійка між українськими військовими, які є членами українського авіаційного підрозділу та проходять у Словаччині навчання.

Поліція затримала 53-річного чоловіка, який, за даними ЗМІ, напав із ножем на свого ровесника й колегу з того самого підрозділу. Потерпілий зазнав тяжких поранень. На місце прибула бригада швидкої допомоги, яка змогла його реанімувати, однак під час транспортування до лікарні в Тренчині чоловік помер.

Подія сталася в місті, де цими днями проходить президентський саміт Вишеградської групи (V4).

Що кажуть поліція та медики

Речниця Тренчинської крайової поліції Петра Кленкова повідомила, що правоохоронці отримали заяву про насильницьку кримінальну подію в одному із закладів розміщення після опівночі 5 листопада.

Поліцейські патрулі, які виїхали на місце, підтвердили інформацію. Згідно із законом, правоохоронці обмежили в особистій свободі одного підозрюваного чоловіка.

За її словами, справу передали слідчому відділу кримінальної поліції. Нині проводяться процесуальні дії, щоб належним чином з'ясувати обставини. Подробиць поліція наразі не надає.

Речниця Оперативного центру швидкої допомоги Петра Клімешова підтвердила, що потерпілого з тяжкими пораненнями транспортували на штучній вентиляції легень, але під час транспортування він помер. Точні обставини конфлікту між чоловіками невідомі.

МЗС України та Генконсульства України в Братиславі поки цей інцидент не коментували.

Про це повідомляють словацькі видання Nový Čas і Pluska з посиланням на поліцію.

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