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У Словаччині під час бійки між українськими військовими загинув чоловік

UA NEWS 05 Листопада 2026 17:48
У Словаччині під час бійки між українськими військовими загинув чоловік
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У словацькому місті Тренчин у готелі сталася бійка між двома українськими військовими. Унаслідок інциденту 53-річний чоловік дістав ножові поранення та помер дорогою до лікарні.

Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у нападі. Обставини події наразі з’ясовують.

Що відомо про подію

За даними медіа, у готелі в Тренчині сталася бійка між українськими військовими, які є членами українського авіаційного підрозділу та проходять у Словаччині навчання. 

Поліція затримала 53-річного чоловіка, який, за даними ЗМІ, напав із ножем на свого ровесника й колегу з того самого підрозділу. Потерпілий зазнав тяжких поранень. На місце прибула бригада швидкої допомоги, яка змогла його реанімувати, однак під час транспортування до лікарні в Тренчині чоловік помер.

Подія сталася в місті, де цими днями проходить президентський саміт Вишеградської групи (V4).

Що кажуть поліція та медики

Речниця Тренчинської крайової поліції Петра Кленкова повідомила, що правоохоронці отримали заяву про насильницьку кримінальну подію в одному із закладів розміщення після опівночі 5 листопада.

Поліцейські патрулі, які виїхали на місце, підтвердили інформацію. Згідно із законом, правоохоронці обмежили в особистій свободі одного підозрюваного чоловіка. 

  • За її словами, справу передали слідчому відділу кримінальної поліції. Нині проводяться процесуальні дії, щоб належним чином з'ясувати обставини. Подробиць поліція наразі не надає.

  • Речниця Оперативного центру швидкої допомоги Петра Клімешова підтвердила, що потерпілого з тяжкими пораненнями транспортували на штучній вентиляції легень, але під час транспортування він помер. Точні обставини конфлікту між чоловіками невідомі.

  • МЗС України та Генконсульства України в Братиславі поки цей інцидент не коментували. 

Про це повідомляють словацькі видання Nový Čas і Pluska з посиланням на поліцію.

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