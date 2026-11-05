克里姆林宫否认与美国就柴油供应达成的协议告吹
俄罗斯独裁者负责与外国投资及经济合作的特别代表基里尔·德米特里耶夫称，关于俄美之间柴油供应协议破裂的报道纯属虚假。
他此番回应是针对《金融时报》的一篇报道，该报道称，三艘载有俄罗斯柴油、正驶往美国的油轮中有两艘更改了航线。其中一艘驶往巴西，另一艘则驶入了地中海。 第三艘船继续驶向纽约，但最终的卸货港口尚未得到确认。
尽管如此，克里姆林宫否认与美国达成的协议出现破裂。
“假新闻。驶往美国的油轮仍在按既定航线航行。 为什么《金融时报》会有这么多假新闻？”——德米特里耶夫如此回应了《金融时报》的一篇报道，该报道称莫斯科与华盛顿之间的协议可能存在执行问题。
据X社交媒体上这位俄罗斯用户的帖子报道。
目前仅有一艘载有俄罗斯柴油的油轮仍在驶往美国。
美国总统唐纳德·特朗普的
政府正试图说服美国企业接收那些已经穿越大西洋的俄罗斯柴油燃料批次。 然而，企业界即使面对大幅折扣也并不急于接受，担心会面临法律后果和声誉损失。
政府正试图说服美国企业接收那些已经穿越大西洋的俄罗斯柴油燃料批次。 然而，企业界即使面对大幅折扣也并不急于接受，担心会面临法律后果和声誉损失。