俄罗斯独裁者负责与外国投资及经济合作的特别代表基里尔·德米特里耶夫称，关于俄美之间柴油供应协议破裂的报道纯属虚假。

他此番回应是针对《金融时报》的一篇报道，该报道称，三艘载有俄罗斯柴油、正驶往美国的油轮中有两艘更改了航线。其中一艘驶往巴西，另一艘则驶入了地中海。 第三艘船继续驶向纽约，但最终的卸货港口尚未得到确认。

尽管如此，克里姆林宫否认与美国达成的协议出现破裂。

“假新闻。驶往美国的油轮仍在按既定航线航行。 为什么《金融时报》会有这么多假新闻？”——德米特里耶夫如此回应了《金融时报》的一篇报道，该报道称莫斯科与华盛顿之间的协议可能存在执行问题。