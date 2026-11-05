Специальный представитель российского диктатора по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с иностранными государствами Кирилл Дмитриев назвал фейками сообщения о срыве договоренностей между Россией и США по поставкам дизельного топлива.

Так он отреагировал на публикацию Financial Times, в которой говорилось о том, что два из трех танкеров с российским дизельным топливом, направлявшихся в США, изменили маршруты. Один из них направился в Бразилию, а другой вошел в Средиземное море. Третье судно продолжило движение в направлении Нью-Йорка, однако окончательный порт разгрузки пока не подтвержден.

Несмотря на это, в Кремле отрицают срыв соглашения с США.

«Фейк. Танкеры, следующие в США, продолжают движение по курсу. Почему так много фейковых новостей от FT?», — так отреагировал Дмитриев на публикацию Financial Times, в которой говорится о возможных проблемах с реализацией договоренностей между Москвой и Вашингтоном.