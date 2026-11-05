Кремль опроверг информацию о срыве соглашения с США о поставках дизельного топлива
Специальный представитель российского диктатора по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с иностранными государствами Кирилл Дмитриев назвал фейками сообщения о срыве договоренностей между Россией и США по поставкам дизельного топлива.
Так он отреагировал на публикацию Financial Times, в которой говорилось о том, что два из трех танкеров с российским дизельным топливом, направлявшихся в США, изменили маршруты. Один из них направился в Бразилию, а другой вошел в Средиземное море. Третье судно продолжило движение в направлении Нью-Йорка, однако окончательный порт разгрузки пока не подтвержден.
Несмотря на это, в Кремле отрицают срыв соглашения с США.
«Фейк. Танкеры, следующие в США, продолжают движение по курсу. Почему так много фейковых новостей от FT?», — так отреагировал Дмитриев на публикацию Financial Times, в которой говорится о возможных проблемах с реализацией договоренностей между Москвой и Вашингтоном.
Лишь один из танкеров с российским дизельным топливом продолжает направляться в США.
Администрация президента США Дональда Трампа пытается убедить американские компании принять партии российского дизельного топлива, которые уже следуют через Атлантический океан. Однако бизнес не спешит соглашаться даже на значительные скидки, опасаясь юридических последствий и репутационных потерь.