В России заочно приговорили к заключению в колонии дочь убитого оппозиционера Немцова

Московский суд заочно приговорил Жанну Немцову к четырём годам колонии общего режима. Ее признали виновной по обвинению в руководстве фондом имени ее отца, российского оппозиционного политика Бориса Немцова, который в РФ был объявлен «нежелательной» организацией.

Кроме того, Жанне Немцовой на восемь лет запретили администрировать интернет-ресурсы.

В ходе судебных прений прокурор просил назначить ей пять лет колонии общего режима заочно, а также запретить администрировать сайты в течение девяти лет.

По версии обвинения, Немцова «открыто подчеркивает свое лидерство в указанной организации, организует ее финансирование и функционирование, а также дает негативную характеристику различным событиям, происходящим в Российской Федерации».

Одним из доказательств руководства фондом суд признал запись выступления Жанны Немцовой в черногорской Будве, где она рассказывала о своей роли в организации.

В то же время адвокат Немцовой заявил, что его подзащитная не признает себя виновной.

Фонд Бориса Немцова был основан в 2015 году после убийства российского оппозиционного политика. В 2024 году в России организацию Boris Nemtsov Foundation for Freedom признали «нежелательной».

В 2026 году Жанну Немцову заочно арестовали по обвинению в руководстве фондом. Позже её также признали «иностранным агентом».

Напомним, Бориса Немцова застрелили вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту недалеко от Кремля.

Об этом сообщает «Медиазона».

Ранее в России объявили в международный розыск Жанну Немцову — дочь застреленного в Москве оппозиционного политика Бориса Немцова. Ей инкриминируют организацию деятельности иностранной или международной организации, признанной в РФ «нежелательной».

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