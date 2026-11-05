W Rosji skazano zaocznie na karę pozbawienia wolności córkę zamordowanego opozycjonisty Niemcowa

Sąd w Moskwie skazał zaocznie Żannę Niemcową na cztery lata pozbawienia wolności w kolonii o ogólnym reżimie. Została uznana za winną zarzucanego jej kierowania fundacją imienia jej ojca, rosyjskiego polityka opozycyjnego Borisa Niemcowa, którą w Federacji Rosyjskiej uznano za organizację „niepożądaną”.

Ponadto Żannie Niemcowej nałożono ośmioletni zakaz administrowania stronami internetowymi.

Podczas rozprawy prokurator wnioskował o skazanie jej zaocznie na pięć lat kolonii o ogólnym reżimie, a także o zakaz administrowania stronami internetowymi przez dziewięć lat.

Według wersji oskarżenia Niemcowa „otwarcie podkreśla swoją wiodącą rolę w tej organizacji, organizuje jej finansowanie i funkcjonowanie, a także negatywnie ocenia różne wydarzenia mające miejsce w Federacji Rosyjskiej”.

Jako jeden z dowodów kierowania fundacją sąd uznał nagranie wystąpienia Żanny Niemcowej w czarnogórskim Budvie, gdzie opowiadała o swojej roli w organizacji.

Jednocześnie adwokat Niemcowej oświadczył, że jego klientka nie przyznaje się do winy.

Fundacja Borisa Niemcowa została założona w 2015 roku po zabójstwie rosyjskiego polityka opozycyjnego. W 2024 roku w Rosji organizacja Boris Nemtsov Foundation for Freedom została uznana za „niepożądaną”.

W 2026 roku Żanna Niemcowa została aresztowana zaocznie pod zarzutem kierowania fundacją. Później uznano ją również za „zagranicznego agenta”.

Przypomnijmy, że Borys Niemcow został zastrzelony wieczorem 27 lutego 2015 roku na Wielkim Moskworeckim Moście w pobliżu Kremla.

Informuje o tym „Mediazona”.

Wcześniej w Rosji ogłoszono międzynarodowy nakaz poszukiwania Żanny Niemcowej — córki zastrzelonego w Moskwie polityka opozycyjnego Borisa Niemcowa. Zarzuca się jej organizowanie działalności zagranicznej lub międzynarodowej organizacji uznanej w Federacji Rosyjskiej za „niepożądaną”.

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