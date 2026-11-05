Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania w Madrycie z przewodniczącym Rady Europejskiej António Costą podkreślił konieczność udziału przedstawicieli Europy w negocjacjach dotyczących gwarancji bezpieczeństwa i odbudowy gospodarczej Ukrainy.

Według głowy państwa António Costa poparł to stanowisko. Strony omówiły przygotowania do trójstronnych konsultacji między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Federacją Rosyjską w Abu Zabi, a także przebieg wstępnych rozmów ze stroną amerykańską. Osobnym tematem spotkania było przyspieszenie integracji europejskiej: Ukraina zamierza zamknąć wszystkie klastry negocjacyjne do końca 2026 roku, aby w 2027 roku przejść do zamykania rozdziałów umowy o przystąpieniu do UE.

Źródło: Biuro Prezydenta Ukrainy.

Podczas zbliżających się rozmów pokojowych w Abu Zabi Ukraina planuje poruszyć kwestię gwarancji bezpieczeństwa. Wśród innych priorytetów znajdują się: zaprzestanie ataków na infrastrukturę energetyczną, odblokowanie „korytarza zbożowego”, wymiana jeńców wojennych oraz zorganizowanie spotkania przywódców państw.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Jak powiedział, może ono odbyć się wkrótce.

Podczas wystąpienia na berlińskiej konferencji bezpieczeństwa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził nadzieję, że po wyborach w USA Donald Trump skoncentruje się na osiągnięciu sprawiedliwego pokoju na Ukrainie.

W Kremlu nie liczy się już na to, że prezydent USA Donald Trump będzie w stanie zmusić Ukrainę do podpisania porozumienia pokojowego na warunkach Rosji. Z tego powodu Moskwa zamierza zwiększyć presję militarną na Ukrainę i jej europejskich sojuszników, a także przygotowuje się do długotrwałej wojny.

Czytaj nas na