W Rumunii znaleziono fragmenty prawdopodobnie rosyjskiego drona
5 listopada w gminie Bogicia w powiecie Neamț w Rumunii lokalny mieszkaniec znalazł fragmenty drona rozrzucone na obszarze około 200–300 metrów.
Na miejsce zdarzenia przybyli funkcjonariusze policji, strażacy z Inspekcji ds. Sytuacji Nadzwyczajnych oraz grupa pirotechniczna rumuńskiej służby wywiadowczej w celu zbadania terenu i sprawdzenia bezpieczeństwa szczątków.
Władze rumuńskie badają obecnie pochodzenie drona, czas jego upadku oraz okoliczności zdarzenia.
Źródło: Informan.ro.
W sobotę, 12 września, w Rumunii znaleziono drona, który spadł na pole kukurydzy w pobliżu wsi Botoșenița-Mare w okręgu Suceava. Wcześniej dron przeleciał przez przestrzeń powietrzną Ukrainy i Mołdawii.
Rano 30 września dron przeleciał przez przestrzeń powietrzną Mołdawii. Następnie spadł i eksplodował w pobliżu wsi Girbovets w rejonie Anenii Noi.