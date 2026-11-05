W Rumunii znaleziono fragmenty prawdopodobnie rosyjskiego drona

5 listopada w gminie Bogicia w powiecie Neamț w Rumunii lokalny mieszkaniec znalazł fragmenty drona rozrzucone na obszarze około 200–300 metrów.

Na miejsce zdarzenia przybyli funkcjonariusze policji, strażacy z Inspekcji ds. Sytuacji Nadzwyczajnych oraz grupa pirotechniczna rumuńskiej służby wywiadowczej w celu zbadania terenu i sprawdzenia bezpieczeństwa szczątków.

Władze rumuńskie badają obecnie pochodzenie drona, czas jego upadku oraz okoliczności zdarzenia.

Źródło: Informan.ro.

W sobotę, 12 września, w Rumunii znaleziono drona, który spadł na pole kukurydzy w pobliżu wsi Botoșenița-Mare w okręgu Suceava. Wcześniej dron przeleciał przez przestrzeń powietrzną Ukrainy i Mołdawii.

Rano 30 września dron przeleciał przez przestrzeń powietrzną Mołdawii. Następnie spadł i eksplodował w pobliżu wsi Girbovets w rejonie Anenii Noi.

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