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Новости Мир

В Румынии обнаружили обломки, предположительно, российского беспилотника

UA NEWS 05 Ноября 2026 20:22
В Румынии обнаружили обломки, предположительно, российского беспилотника

В коммуне Богича уезда Нямц в Румынии 5 ноября местный житель обнаружил обломки беспилотника, разбросанные на расстоянии примерно 200–300 метров. 

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, пожарные Инспекции по чрезвычайным ситуациям и пиротехническая группа Румынской разведывательной службы для обследования территории и проверки безопасности обломков. 

Румынские власти в настоящее время выясняют происхождение дрона, время его падения и обстоятельства инцидента.

Источник: Informan.ro.

В субботу, 12 сентября, в Румынии обнаружили беспилотник, упавший в кукурузном поле недалеко от села Ботошеница-Маре в уезде Сучава. До этого дрон пересек воздушное пространство Украины и Молдовы.

Утром 30 сентября беспилотник пролетел через воздушное пространство Молдовы. Впоследствии он упал и взорвался недалеко от села Гирбовец в Анений-Нойском районе.

 

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