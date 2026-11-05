В российском Ноябрьске в кранах обнаружили воду с фекалиями

В Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа России уже несколько месяцев не могут восстановить нормальное водоснабжение после аварии на магистральном водопроводе.

Экспертиза Роспотребнадзора выявила в воде избыток химических веществ и колиформные бактерии, которые могут свидетельствовать о фекальном загрязнении.

Проблема затронула жилые дома и учреждения в большей части города, в частности детские сады. В ведомстве предупредили, что такая вода может вызвать кишечные инфекции и другие опасные заболевания.

Проблемы начались в августе после аварии на водопроводе. Жители жаловались на коричневую воду и регулярные отключения. В октябре губернатор региона Дмитрий Артюхов признал ситуацию коммунальным хаосом и потребовал найти виновных. При этом точные сроки восстановления водоснабжения до сих пор не названы.

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