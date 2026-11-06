В Крыму ввели ипотеку под 8% на фоне падения продаж жилья

Российские власти ввели льготную ипотеку под 8% годовых на покупку квартир и апартаментов в оккупированном Крыму и Севастополе. Программа будет действовать с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Ее запустили на фоне заметного падения продаж новостроек на полуострове.

Максимальная сумма кредита составит 8 миллионов рублей. Покупатель должен внести первоначальный взнос в размере не менее 20% от стоимости недвижимости. Государство будет компенсировать часть процентной ставки, чтобы заемщики могли оформить кредит под 8% годовых. Срок такой ипотеки может достигать 15 лет. При этом программа распространяется только на квартиры и апартаменты в домах, которые ещё строятся и не введены в эксплуатацию.

Воспользоваться льготой смогут граждане России, которые ранее не оформляли другие федеральные ипотечные программы. То есть новое предложение не рассчитано на тех, кто уже пользовался подобной государственной поддержкой.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин объяснил запуск программы экономическими трудностями, с которыми сталкиваются Крым и Севастополь. По его словам, строительство стало одним из главных направлений развития экономики полуострова. Однако местный рынок продолжает испытывать проблемы из-за ситуации с безопасностью, а также ограничений в энергетике и логистике. Хуснуллин заявил, что новая программа должна поддержать спрос на недвижимость и помочь застройщикам завершить уже начатые проекты. Фактически российские власти рассчитывают привлечь больше покупателей благодаря более дешевым кредитам.

Продажи новостроек на полуострове сокращаются

Решение о льготной ипотеке было принято на фоне ухудшения ситуации на рынке недвижимости. По данным аналитической компании bnMAP.pro, за первые девять месяцев 2026 года количество сделок с новостройками в Крыму сократилось на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего покупатели заключили около 4,8 тысячи сделок. При этом снизилась и средняя стоимость квадратного метра. За этот период она упала на 8,5% — до 245 тысяч рублей.

Для сравнения: в целом по России за девять месяцев количество сделок с новостройками выросло на 2%. Однако в городах с населением свыше миллиона человек ситуация была иной: там продажи сократились на 8,1%. Таким образом, падение на крымском рынке значительно сильнее, чем общероссийские показатели. Именно на этом фоне власти решили дополнительно поддержать покупателей и застройщиков с помощью льготных кредитов.

На полуострове также возникли проблемы с электричеством

В начале ноября Крым и Севастополь столкнулись с масштабными перебоями в электроснабжении. Министерство энергетики России связывало отключения с ударами украинских сил по инфраструктуре в ночь на 4 ноября. В то же время в компании «Крымэнерго» сообщили об авариях на магистральных сетях за пределами полуострова. По её данным, это привело к дефициту электроэнергии в регионе.

В Севастополе 5 ноября электричество подавали по графику: два часа со светом и шесть часов без него. Таким образом, запуск льготной ипотеки совпал сразу с несколькими проблемами на полуострове: сокращением продаж недвижимости, ограничениями в логистике и перебоями с электроснабжением. Российские власти рассчитывают, что более дешёвые кредиты помогут поддержать строительный рынок и стимулировать покупку жилья. О новой программе сообщила пресс-служба Министерства финансов России.

Обучение в школах оккупированного Крыма не возобновят как минимум до понедельника. Такое решение объявили оккупационные власти из-за массовых перебоев с электроснабжением.

После атак на энергетические объекты в ночь на 3 ноября в оккупированном Севастополе возник острый дефицит электроэнергии. Оккупационные власти заявили о новой аварии на энергосетях.

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