Туск высмеял оппозицию после появления баннера, на котором его называли диктатором

6 ноября во время выступления председателя Европарламента Роберты Мецолы депутаты оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) развернули в Сейме плакаты с надписями «Туск — диктатор» и обвинениями правительства в попытке государственного переворота.

Мецола иронично отреагировала на акцию словами: «Вот такая демократия».

Премьер-министр Польши Дональд Туск также пошутил над поведением оппозиционеров. «Через минуту они начнут петь и продавать часы», — написал он в соцсети X.

Источник: Polskie Radio

В Польше глава Канцелярии президента Збигнев Богуцкий обсудил с главой Канцелярии премьер-министра Яном Грабецем организацию возможной встречи президента Кароля Навроцкого и премьер-министра Дональда Туска.

В Польше премьер-министр Дональд Туск прокомментировал встречу вице-премьера и лидера Польской крестьянской партии Владислава Косиняка-Камиша с лидером Конфедерации Славомиром Менценом. Глава правительства заявил, что полностью доверяет Косиняку-Камишу, назвав его не только вице-премьером, но и человеком, достойным доверия, а также своим другом.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил в Сейме во время дебатов по поводу инициированного партией «Право и справедливость» (PiS) вотума недоверия министру внутренних дел и администрации Марцину Кервинскому. Глава правительства встал на защиту министра и раскритиковал оппозицию.

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