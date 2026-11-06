Tusk wyśmiał opozycję po pojawieniu się transparentu, na którym nazwano go dyktatorem

6 listopada podczas wystąpienia przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli posłowie opozycyjnej partii „Prawo i Sprawiedliwość” (PiS) rozwinęli w Sejmie plakaty z napisami „Tusk – dyktator” oraz oskarżeniami rządu o próbę zamachu stanu.

Metsola ironicznie skomentowała tę akcję słowami: „Taka właśnie jest demokracja”.

Premier Polski Donald Tusk również zażartował z zachowania opozycjonistów. „Za chwilę zaczną śpiewać i sprzedawać zegarki” – napisał w serwisie społecznościowym X.

Źródło: Polskie Radio

W Polsce szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki omówił z szefem Kancelarii Premiera Janem Grabcem organizację ewentualnego spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem.

W Polsce premier Donald Tusk skomentował spotkanie wicepremiera i lidera Polskiej Partii Chłopskiej Władysława Kosiniaka-Kamysza z liderem Konfederacji Sławomirem Menczem. Szef rządu oświadczył, że w pełni ufa Kosiniakowi-Kamyszowi, nazywając go nie tylko wicepremierem, ale także osobą godną zaufania i swoim przyjacielem.

Premier Polski Donald Tusk zabrał głos w Sejmie podczas debaty nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kervinskiego, zgłoszonym przez partię „Prawo i Sprawiedliwość” (PiS). Szef rządu stanął w obronie ministra i skrytykował opozycję.

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