Хаменеи попросил Путина передать Ирану системы С-400 — The Telegraph

Иран вновь пытается договориться с Россией о поставках современных систем противовоздушной обороны С-400. По данным The Telegraph, верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи даже отправил в Москву своего посланника с личным письмом к Владимиру Путину. Тегеран рассчитывает получить российские комплексы после того, как удары США и Израиля выявили слабые места иранской ПВО.

В четверг, 5 ноября, Моджтаба Хаменеи направил в Кремль главу своей службы безопасности Мохсена Резаи. Тот привез личное письмо для Владимира Путина. Одним из главных требований Тегерана была передача Ирану вооружения, в частности современных систем противовоздушной обороны. После встречи в Москве Резаи рассказал, что стороны обсудили несколько важных вопросов. Среди них — ситуация в регионе после завершения войны и возможные механизмы обеспечения безопасности на Ближнем Востоке. Также представители двух стран говорили о строительстве нового газопровода между Россией и Ираном.

Переговоры по С-400 привлекли внимание ещё и из-за заявлений президента США Дональда Трампа. Ранее он утверждал, что Россия вовсе не помогает Ирану. Однако информация о возможных поставках систем ПВО свидетельствует о том, что военное сотрудничество Москвы и Тегерана остается предметом переговоров. Как пишет The Telegraph, Иран уже заключил с Россией ряд соглашений в военной сфере. Они могут быть частью долгосрочного плана Тегерана, стремящегося укрепить оборону страны и сохранить стабильность Исламской Республики в условиях противостояния с США.

Издание также ознакомилось с конфиденциальными документами иранских служб безопасности. Из них следует, что ещё до начала войны с США и Израилем в феврале иранские чиновники подготовили рекомендации о том, как страна должна действовать в условиях длительного военного противостояния. Среди предложенных мер — углубление стратегических и военных связей с Россией и Китаем. Особое внимание в документах уделили укреплению противовоздушной обороны, развитию ракетных систем и производству беспилотников.

Потребность в С-400 стала особенно острой после ударов США и Израиля. Во время атак Иран потерял часть средств ПВО. Они также показали, насколько уязвимым может быть воздушное пространство страны перед ударами противника. Иранской стороне не удалось должным образом защитить ряд военных и ядерных объектов, а также представителей высшего руководства. Среди погибших был и бывший верховный лидер страны Али Хаменеи.

Теперь Тегеран рассчитывает получить от Москвы комплексы, которые помогли бы усилить защиту воздушного пространства. В то же время пока неизвестно, согласится ли Россия выполнить эту просьбу.

Почему Россия может отказать Ирану

По данным The Telegraph, перспективы сделки остаются неопределенными. Аналитики и региональные чиновники напоминают, что Москва уже много лет обещает Ирану поставки подобных систем, но до сих пор не выполнила этих обязательств. Одной из возможных причин издание называет опасения Кремля относительно реакции Израиля и других стран Ближнего Востока. Передача Тегерану современного российского оружия могла бы осложнить отношения Москвы с этими государствами.

Есть и другая проблема: самой России сейчас нужны системы противовоздушной обороны. Украинские беспилотники и дальнобойные ракеты регулярно атакуют российские нефтеперерабатывающие заводы, авиабазы и другие объекты. Из-за этого у Москвы может просто не оказаться достаточного количества свободных комплексов, которые она могла бы передать Ирану.

Россия уже производит для Ирана ракетное оборудование

В то же время военное сотрудничество между странами не ограничивается переговорами о С-400. 5 ноября стали известны документы российской оборонной промышленности, свидетельствующие об изготовлении для Ирана ракет, запускаемых с вертолетов. По информации издания, российские государственные предприятия производят специальное оборудование для их запуска в рамках экспортного контракта с кодовым названием К-10. В документах указано, что этот код относится именно к Ирану.

Еще в сентябре Financial Times сообщала, что Россия тайно помогает Тегерану разрабатывать сверхзвуковые крылатые ракеты. Издание назвало это одним из самых заметных случаев передачи стратегических военных технологий из Москвы в Иран. Эксперты по ракетному вооружению и военной технике, с которыми пообщался The Telegraph, считают, что упомянутая технология почти наверняка предназначена для противокорабельных и наземных крылатых ракет.

Отдельно обсуждается и возможность сотрудничества в космической сфере. Ранее сообщалось, что Россия вместе с Китаем разрабатывает собственную спутниковую систему, которая должна стать аналогом Starlink. По словам народного депутата Егора Федоренко, доступ к ней потенциально может получить и Иран.

Путин заверил Тегеран в поддержке

Российский диктатор Владимир Путин публично заявлял о поддержке Ирана и его верховного лидера Моджтабы Хаменеи. 1 сентября он заверил Тегеран, что Москва готова оказать необходимую помощь. Также Путин выразил восхищение «мужеством и стойкостью» иранцев.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, со своей стороны, назвал отношения между странами стратегическими. Однако заявления о поддержке ещё не означают, что Россия согласится передать Ирану С-400. В настоящее время переговоры продолжаются, а окончательное решение Москвы остаётся неизвестным. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

Ирак разработал планы реагирования на возможный военный конфликт между Соединёнными Штатами и Ираном. По данным официальных лиц, на которых ссылается Asharq Al-Awsat, власти усилили надзор в приграничных городах, развернули воинские подразделения в приграничных районах и предоставили командирам полномочия немедленно реагировать на вооруженные нарушения без согласования с главнокомандующим.

Ирак предложил создать комитет министров иностранных дел стран региона, который посетит Тегеран и Вашингтон для поиска мирных путей урегулирования текущих споров. Инициативу обсудили во время телефонного разговора глава МИД Ирака Фуад Хусейн и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сообщает Anadolu Agency.

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