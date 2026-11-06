Ірак запропонував місію глав МЗС до Ірану та США — Anadolu Agency

Ірак запропонував створити комітет міністрів закордонних справ країн регіону, який відвідає Тегеран і Вашингтон для пошуку мирних шляхів урегулювання поточних суперечок. Ініціативу обговорили під час телефонної розмови глави МЗС Іраку Фуада Хусейна та міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі, повідомляє Anadolu Agency.

Пропозиція Тегерана

Арагчі представив іракському колезі бачення Тегерана щодо підготовки до відновлення переговорів зі США. За інформацією МЗС Іраку, іранська пропозиція передбачає встановлення графіка початку переговорів, відкриття Ормузької протоки та перегляд пунктів домовленостей, досягнутих раніше у Пакистані.

Пропозиція також містить додаткові положення щодо ядерної програми Ірану. Хусейн подякував Арагчі за виклад позиції Тегерана, а також обговорив із ним проміжні вибори у США, їхні результати та можливий вплив на розвиток ситуації в регіоні.

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Заклик знизити напруженість

Глава МЗС Іраку заявив про посилення напруженості в регіоні на тлі побоювань щодо можливого відновлення військових операцій. Він наголосив на необхідності практичних кроків для стримування ескалації та створення умов для зниження напруженості.

Міністри також підкреслили важливість подальшої комунікації та координації між державами регіону, насамперед сусідніми країнами, для недопущення подальшої ескалації та підтримання безпеки. Ормузька протока залишається одним із ключових питань переговорів: Вашингтон і Тегеран мають розбіжності щодо послаблення санкцій, морської безпеки у протоці та ширших регіональних безпекових домовленостей. Іран прагне більшої ролі в управлінні морським рухом через цей стратегічний водний шлях.

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