伊拉克提议成立由地区国家外交部长组成的委员会，访问德黑兰和华盛顿，以寻求和平解决当前争端的途径。伊拉克外交部长福阿德·侯赛因与伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐在电话交谈中讨论了这一倡议，阿纳多卢通讯社报道。

德黑兰的提议

阿拉格齐向伊拉克同行介绍了德黑兰为恢复与美国谈判所做准备的构想。据伊拉克外交部消息，伊朗的提议包括制定启动谈判的时间表、开放霍尔木兹海峡，以及审查此前在巴基斯坦达成的协议条款。

该提议还包含有关伊朗核计划的额外条款。侯赛因感谢阿拉格齐阐述德黑兰的立场，并与他讨论了美国中期选举、其结果以及对地区局势发展的可能影响。

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呼吁缓和紧张局势

伊拉克外交部长表示，在可能恢复军事行动的担忧背景下，地区紧张局势正在加剧。他强调，需要采取实际措施遏制升级，并创造缓和紧张局势的条件。

两国外长还强调，地区国家之间，特别是邻国之间继续保持沟通与协调的重要性，以防止局势进一步升级并维护安全。霍尔木兹海峡仍是谈判的关键问题之一：华盛顿和德黑兰在放松制裁、海峡海上安全以及更广泛的地区安全安排方面存在分歧。伊朗寻求在管理穿越这一战略水道的海上交通方面发挥更大作用。

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