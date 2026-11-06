Ирак предложил создать комитет министров иностранных дел стран региона, который посетит Тегеран и Вашингтон для поиска мирных путей урегулирования текущих разногласий. Инициатива обсуждалась во время телефонного разговора главы МИД Ирака Фуада Хусейна и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, сообщает Anadolu Agency.

Предложение Тегерана

Арагчи представил иракскому коллеге видение Тегерана относительно подготовки к возобновлению переговоров с США. По информации МИД Ирака, иранское предложение предусматривает установление графика начала переговоров, открытие Ормузского пролива и пересмотр пунктов договоренностей, достигнутых ранее в Пакистане.

Предложение также содержит дополнительные положения относительно ядерной программы Ирана. Хусейн поблагодарил Арагчи за изложение позиции Тегерана, а также обсудил с ним промежуточные выборы в США, их результаты и возможное влияние на развитие ситуации в регионе.

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Призыв снизить напряженность

Глава МИД Ирака заявил об усилении напряженности в регионе на фоне опасений относительно возможного возобновления военных операций. Он подчеркнул необходимость практических шагов для сдерживания эскалации и создания условий для снижения напряженности.

Министры также подчеркнули важность дальнейшей коммуникации и координации между государствами региона, прежде всего соседними странами, для недопущения дальнейшей эскалации и поддержания безопасности. Ормузский пролив остается одним из ключевых вопросов переговоров: у Вашингтона и Тегерана существуют разногласия относительно смягчения санкций, морской безопасности в проливе и более широких региональных договоренностей в сфере безопасности. Иран стремится к большей роли в управлении морским движением через этот стратегический водный путь.

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