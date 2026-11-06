Irak zaproponował utworzenie komitetu ministrów spraw zagranicznych państw regionu, który odwiedzi Teheran i Waszyngton w celu poszukiwania pokojowych sposobów uregulowania obecnych sporów. Inicjatywę omówiono podczas rozmowy telefonicznej ministra spraw zagranicznych Iraku Fuada Husajna z ministrem spraw zagranicznych Iranu Abbasem Aragczim, poinformowała Anadolu Agency.

Propozycja Teheranu

Aragczi przedstawił irackiemu odpowiednikowi wizję Teheranu dotyczącą przygotowań do wznowienia negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Według irackiego MSZ irańska propozycja przewiduje ustalenie harmonogramu rozpoczęcia negocjacji, otwarcie Cieśniny Ormuz oraz przegląd punktów porozumień osiągniętych wcześniej w Pakistanie.

Propozycja zawiera również dodatkowe postanowienia dotyczące irańskiego programu nuklearnego. Husajn podziękował Aragcziemu za przedstawienie stanowiska Teheranu, a także omówił z nim wybory śródokresowe w USA, ich wyniki oraz możliwy wpływ na rozwój sytuacji w regionie.

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Apel o zmniejszenie napięć

Szef irackiego MSZ oświadczył, że napięcia w regionie nasilają się w związku z obawami przed możliwym wznowieniem operacji wojskowych. Podkreślił potrzebę praktycznych kroków na rzecz powstrzymania eskalacji i stworzenia warunków do zmniejszenia napięć.

Ministrowie podkreślili również znaczenie dalszej komunikacji i koordynacji między państwami regionu, przede wszystkim krajami sąsiednimi, aby zapobiec dalszej eskalacji i utrzymać bezpieczeństwo. Cieśnina Ormuz pozostaje jedną z kluczowych kwestii negocjacji: Waszyngton i Teheran różnią się w sprawie złagodzenia sankcji, bezpieczeństwa morskiego w cieśninie oraz szerszych regionalnych ustaleń dotyczących bezpieczeństwa. Iran dąży do większej roli w zarządzaniu ruchem morskim przez ten strategiczny szlak wodny.

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