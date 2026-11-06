Хаменеї попросив Путіна передати Ірану системи С-400 — The Telegraph

Іран знову намагається домовитися з Росією про постачання сучасних систем протиповітряної оборони С-400. За даними The Telegraph, верховний лідер країни Моджтаба Хаменеї навіть відправив до Москви свого посланця з особистим листом до Володимира Путіна. Тегеран розраховує отримати російські комплекси після того, як удари США та Ізраїлю показали слабкі місця іранської ППО.

У четвер, 5 листопада, Моджтаба Хаменеї направив до Кремля керівника своєї служби безпеки Мохсена Резаї. Той привіз особистого листа для Володимира Путіна. Однією з головних вимог Тегерана було передати Ірану озброєння, зокрема сучасні системи протиповітряної оборони. Після зустрічі в Москві Резаї розповів, що сторони обговорили кілька важливих питань. Серед них — ситуація в регіоні після завершення війни та можливі механізми забезпечення безпеки на Близькому Сході. Також представники двох країн говорили про будівництво нового газопроводу між Росією та Іраном.

Переговори щодо С-400 привернули увагу ще й через заяви президента США Дональда Трампа. Раніше він стверджував, що Росія зовсім не допомагає Ірану. Однак інформація про можливе постачання систем ППО свідчить, що військова співпраця Москви й Тегерана залишається предметом переговорів. Як пише The Telegraph, Іран уже уклав із Росією низку угод у військовій сфері. Вони можуть бути частиною довгострокового плану Тегерана, який прагне зміцнити оборону країни та зберегти стабільність Ісламської Республіки в умовах протистояння зі США.

Видання також ознайомилося з конфіденційними документами іранських служб безпеки. З них випливає, що ще до початку війни зі США та Ізраїлем у лютому іранські посадовці підготували рекомендації щодо того, як країна має діяти в умовах тривалого воєнного протистояння. Серед запропонованих кроків — поглиблення стратегічних і військових зв'язків із Росією та Китаєм. Окрему увагу в документах приділили посиленню протиповітряної оборони, розвитку ракетних систем і виробництву безпілотників.

Потреба в С-400 стала особливо гострою після ударів США та Ізраїлю. Під час атак Іран втратив частину засобів ППО. Вони також показали, наскільки вразливим може бути повітряний простір країни перед ударами противника. Іранській стороні не вдалося належним чином захистити низку військових і ядерних об'єктів, а також представників найвищого керівництва. Серед загиблих був і колишній верховний лідер країни Алі Хаменеї.

Тепер Тегеран розраховує отримати від Москви комплекси, які допомогли б посилити захист повітряного простору. Водночас поки невідомо, чи погодиться Росія виконати це прохання.

Чому Росія може відмовити Ірану

За даними The Telegraph, перспективи угоди залишаються непевними. Аналітики та регіональні чиновники нагадують, що Москва вже багато років обіцяє Ірану постачання подібних систем, але досі не виконала цих зобов'язань. Однією з можливих причин видання називає побоювання Кремля щодо реакції Ізраїлю та інших країн Близького Сходу. Передача Тегерану сучасної російської зброї могла б ускладнити відносини Москви з цими державами.

Є й інша проблема: самій Росії зараз потрібні системи протиповітряної оборони. Українські безпілотники та далекобійні ракети регулярно атакують російські нафтопереробні заводи, авіабази й інші об'єкти. Через це Москва може просто не мати достатньої кількості вільних комплексів, які могла б передати Ірану.

Росія вже виробляє для Ірану ракетне обладнання

Водночас військова співпраця між країнами не обмежується переговорами про С-400. 5 листопада стали відомі документи російської оборонної промисловості, які свідчать про виготовлення для Ірану ракет, що запускаються з вертольотів. За інформацією видання, російські державні підприємства виробляють спеціальне обладнання для їх запуску в межах експортного контракту з кодовою назвою К-10. У документах зазначено, що цей код стосується саме Ірану.

Ще у вересні Financial Times повідомляла, що Росія таємно допомагає Тегерану розробляти надзвукові крилаті ракети. Видання назвало це одним із найпомітніших випадків передачі стратегічних військових технологій від Москви до Ірану. Експерти з ракетного озброєння та військової техніки, з якими поспілкувався The Telegraph, вважають, що згадана технологія майже напевно призначена для протикорабельних і наземних крилатих ракет.

Окремо обговорюється і можливість співпраці в космічній сфері. Раніше повідомлялося, що Росія разом із Китаєм розробляють власну супутникову систему, яка має стати аналогом Starlink. За словами народного депутата Єгора Федоренка, доступ до неї потенційно може отримати й Іран.

Путін запевняв Тегеран у підтримці

Російський диктатор Володимир Путін публічно заявляв про підтримку Ірану та його верховного лідера Моджтаби Хаменеї. 1 вересня він запевнив Тегеран, що Москва готова надати необхідну допомогу. Також Путін висловив захоплення «мужністю та стійкістю» іранців.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан зі свого боку назвав відносини між країнами стратегічними. Однак заяви про підтримку ще не означають, що Росія погодиться передати Ірану С-400. Наразі переговори тривають, а остаточне рішення Москви залишається невідомим. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на високопоставленого іранського чиновника.

Ірак розробив плани реагування на можливий воєнний конфлікт між Сполученими Штатами та Іраном. За даними посадовців, на яких посилається Asharq Al-Awsat, влада посилила нагляд у прикордонних містах, розгорнула військові підрозділи в прикордонних районах і надала командирам повноваження негайно реагувати на збройні порушення без погодження з головнокомандувачем.

Ірак запропонував створити комітет міністрів закордонних справ країн регіону, який відвідає Тегеран і Вашингтон для пошуку мирних шляхів урегулювання поточних суперечок. Ініціативу обговорили під час телефонної розмови глави МЗС Іраку Фуада Хусейна та міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі, повідомляє Anadolu Agency.

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