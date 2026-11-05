Фон дер Ляйен пропустит пресс-конференцию с Навроцким на фоне конфликта с Туском

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила не участвовать в совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким. По данным Bloomberg, таким шагом она хочет поддержать премьер-министра Польши Дональда Туска на фоне обострения политического и конституционного конфликта в стране. В то же время в Еврокомиссии объяснили её отсутствие проблемами в рабочем графике.

Урсула фон дер Ляйен должна была выступить на пресс-конференции в четверг, 5 ноября. Мероприятие планировалось провести после встречи президентов Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. Лидеры этих стран собрались в словацком городе Тренчин на западе страны. Все четыре государства входят в так называемую Вышеградскую группу. Сначала председательница Еврокомиссии рассматривала возможность вообще не приезжать на саммит. Однако впоследствии изменила решение. По словам собеседников Bloomberg, в её команде опасались, что полная отмена визита привлечёт лишнее внимание и вызовет негативную реакцию.

В итоге фон дер Ляйен решила принять участие во встрече, но пропустить пресс-конференцию после неё. Источники издания утверждают, что таким образом она хотела продемонстрировать поддержку Дональду Туску и не создавать впечатление, что Евросоюз поддерживает позицию Кароля Навроцкого.

Это решение было принято на фоне обострения противостояния между польским президентом и премьер-министром. Навроцкий и Туск представляют разные политические лагеря, а их конфликт уже влияет на работу государственных институтов. В частности, споры касаются вопросов судебной системы и полномочий властей, что и стало частью конституционного кризиса в Польше.

В то же время в Европейской комиссии опровергли политический характер решения фон дер Ляйен. Пресс-секретарь ведомства Паула Пиньо заявила, что её отсутствие на пресс-конференции не связано с последними событиями в Польше. По её словам, причина — давняя проблема в рабочем графике председателя Еврокомиссии. Таким образом, версия о политическом жесте в пользу Туска пока основывается на информации источников Bloomberg. Официально в Еврокомиссии объясняют изменение планов именно вопросами расписания. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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