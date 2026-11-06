Sekretarz generalny NATO Mark Rutte uważa, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie najprawdopodobniej zakończy się zawarciem porozumienia pokojowego, które będzie wymagało kompromisów. Jego zdaniem całkowite zwycięstwo jednej ze stron jest mało prawdopodobne.

Dziennikarze zapytali Ruttego, czy uważa za możliwe zwycięstwo jednej ze stron w wojnie na pełną skalę, którą Rosja rozpoczęła przeciwko Ukrainie w lutym 2022 roku.

Sekretarz generalny NATO wyraził wątpliwości co do takiego rozwoju wydarzeń. Jak powiedział, wojny na taką skalę zazwyczaj kończą się porozumieniami dyplomatycznymi, które zakładają poszukiwanie kompromisów między stronami.

„Nie sądzę, by było to zbyt prawdopodobne. Takie wojny zawsze kończą się porozumieniem pokojowym, które często stanowi swego rodzaju kompromis” – stwierdził Rutte.

Jednocześnie sekretarz generalny Sojuszu nie sprecyzował, jakie konkretnie ustępstwa lub porozumienia mogłyby stać się częścią potencjalnego pokojowego rozwiązania wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Rutte poświęcił szczególną uwagę przyszłej sytuacji bezpieczeństwa w Europie. Jego zdaniem nawet po zakończeniu wojny na Ukrainie zagrożenie rosyjską agresją pozostanie aktualne dla państw NATO.

Szef Sojuszu wyjaśnił, że obecnie znaczna część rosyjskich żołnierzy jest zaangażowana w działania bojowe na terytorium Ukrainy. Jednak po zakończeniu wojny siły te pozostaną do dyspozycji Moskwy.

„Zagrożenie ze strony Rosji nie przejawia się obecnie bezpośrednio na naszej granicy, ponieważ wielu z tych żołnierzy jest zaangażowanych w działania na Ukrainie. Jeśli jednak tam wszystko się zakończy, ta ogromna armia nie będzie istnieć bez powodu” – podkreślił sekretarz generalny NATO.

Ponadto Rutte skomentował stosunki między prezydentem USA Donaldem Trumpem a rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem.

Rutte zaznaczył, że dla obu polityków ważne jest utrzymywanie „dobrych stosunków”. Nie wyjaśnił jednak, w jaki sposób takie relacje mogą wpłynąć na dalsze negocjacje dotyczące zakończenia wojny.

Źródło: Bloomberg

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że armia rosyjska może zaatakować państwo członkowskie NATO w ciągu najbliższych pięciu lat. Pozwoli to sprawdzić wytrzymałość sojuszu.

Dyktator Putin przed spotkaniem z amerykańską delegacją, w skład której wchodzili specjalny wysłannik USA Steve Witkoff oraz zięć Donalda Trumpa Jared Kushner, oświadczył, że Rosja rzekomo jest gotowa do wojny z Europą, ale nie ma takiego zamiaru.

W przypadku ataku Rosji na państwa członkowskie NATO sojusz może zadać prewencyjny cios na cele na terytorium Rosji – oświadczył przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, admirał Rob Bauer.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uważa za całkiem prawdopodobne, że Rosja może otworzyć drugi front przeciwko innemu państwu europejskiemu jeszcze przed zakończeniem wojny na Ukrainie.

Czytaj nas na