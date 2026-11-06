Рютте назвал вероятный сценарий завершения войны в Украине — Bloomberg

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что война России против Украины, скорее всего, завершится заключением мирного соглашения, которое потребует компромиссов. По его мнению, полная победа одной из сторон маловероятна.

Журналисты поинтересовались у Рютте, считает ли он возможной победу одной из сторон в полномасштабной войне, которую Россия начала против Украины в феврале 2022 года.

Генеральный секретарь НАТО выразил сомнение в таком развитии событий. По его словам, войны подобного масштаба обычно заканчиваются дипломатическими соглашениями, которые предполагают поиск компромиссов между сторонами.

«Я не думаю, что это очень вероятно. Такие войны всегда заканчиваются мирным соглашением, которое часто является своеобразным компромиссом», — заявил Рютте.

В то же время генеральный секретарь Альянса не уточнил, какие именно уступки или договоренности могут стать частью потенциального мирного урегулирования российско-украинской войны.

Особое внимание Рютте уделил будущей ситуации с безопасностью в Европе. По его мнению, даже после прекращения войны в Украине угроза российской агрессии останется актуальной для стран НАТО.

Глава Альянса пояснил, что в настоящее время значительная часть российских военных задействована в боевых действиях на украинской территории. Однако после завершения войны эти силы останутся в распоряжении Москвы.

«Российская угроза сейчас не проявляется непосредственно на нашей границе, потому что многие из этих солдат задействованы в Украине. Но если там все закончится, то огромная армия будет существовать не просто так», — подчеркнул генсек НАТО.

Кроме того, Рютте прокомментировал отношения между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Рютте отметил, что для обоих политиков важно поддерживать «хорошие отношения». В то же время он не пояснил, как именно такие отношения могут повлиять на дальнейшие переговоры о завершении войны.

Источник: Bloomberg

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия может напасть на страну-члена НАТО в течение ближайших пяти лет. Это позволит проверить альянс на прочность.

Диктатор Путин перед встречей с американской делегацией в составе спецпосланника США Стива Виткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера заявил, что РФ якобы готова воевать с Европой, но не имеет такого намерения.

В случае нападения РФ на членов НАТО Альянс может нанести превентивный удар по целям на российской территории, об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Президент Украины Владимир Зеленский считает вполне вероятным, что Россия может открыть второй фронт против другого европейского государства ещё до окончания войны в Украине.

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