北约秘书长马克·吕特认为，俄罗斯对乌克兰的战争最有可能以签署和平协议告终，该协议将要求双方做出妥协。在他看来，任何一方取得全面胜利的可能性都很小。

记者询问吕特，他是否认为在俄罗斯于2022年2月对乌克兰发动的全面战争中，一方有可能取得胜利。

北约秘书长对此表示怀疑。他表示，此类规模的战争通常以外交协议告终，而协议往往需要各方寻求妥协。

“我不认为这种可能性很大。此类战争总是以和平协议告终，而这种协议往往是一种妥协，”吕特表示。

与此同时，这位北约秘书长并未具体说明，哪些让步或协议可能会成为俄乌战争潜在和平解决方案的一部分。

吕特特别关注了欧洲未来的安全局势。他认为，即使乌克兰战争结束，俄罗斯侵略的威胁对北约各国而言仍将持续存在。

北约秘书长解释称，目前大部分俄罗斯军队都投入了在乌克兰境内的作战行动。然而，战争结束后，这些部队仍将由莫斯科调遣。

“俄罗斯的威胁目前并未直接体现在我们的边境上，因为这些士兵中的许多人正在乌克兰作战。但如果那里的战事结束，这支庞大的军队也不会无缘无故地存在下去，”北约秘书长强调道。

此外，吕特还就美国总统唐纳德·特朗普与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京之间的关系发表了评论。

吕特指出，对这两位政治家而言，保持“良好关系”至关重要。但他并未解释这种关系将如何影响今后关于结束战争的谈判。

来源：彭博社

此前，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基曾表示，俄罗斯军队可能在未来五年内袭击某个北约成员国。这将考验该联盟的韧性。

独裁者普京在会见由美国特使史蒂夫·维特科夫和唐纳德·特朗普的女婿贾里德·库什纳组成的美国代表团之前声称，俄罗斯虽“准备”与欧洲开战，但并无此意。

北约军事委员会主席罗布·鲍尔海军上将表示，如果俄罗斯袭击北约成员国，北约可对俄罗斯境内的目标实施先发制人的打击。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基认为，在乌克兰战争结束之前，俄罗斯就可能对另一个欧洲国家开辟第二战场，这种可能性非常大。

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