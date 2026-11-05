Musk wydał 445 milionów dolarów na wsparcie republikanów – Reuters

Miliarder Elon Musk wydał co najmniej 445 milionów dolarów amerykańskich na federalne wybory uzupełniające w USA, jednak jego ogromne nakłady finansowe nie zapewniły republikanom oczekiwanego zwycięstwa. Spośród 43 kandydatów do Izby Reprezentantów, których wspierał biznesmen, zwyciężyło zaledwie trzech, podczas gdy 33 przegrali swoje wybory.

Wśród kandydatów do Senatu porażkę poniosło sześciu z siedmiu kandydatów Partii Republikańskiej. Niezadowalające wyniki dla Muska odnotowano również w Teksasie, gdzie przeznaczył on prawie 230 milionów dolarów na wybory do Senatu oraz ponad 5,5 miliona dolarów na wybory gubernatora i wicegubernatora.

Te ogromne darowizny wywołały negatywną reakcję ze strony Partii Demokratycznej w USA, która ogłosiła zamiar wszczęcia dochodzenia w sprawie firm biznesmena, w wyniku czego, w obawie przed zaostrzeniem nadzoru ze strony Kongresu, akcje SpaceX i Tesli spadły odpowiednio o 3,9% i 3,3%.

Źródło: Reuters.

Komisja Senatu USA ds. Stosunków Międzynarodowych przygotowuje szeroko zakrojone dochodzenie związane z wykorzystaniem systemu satelitarnego Starshield na Ukrainie. W ramach tej inicjatywy wezwanie do zachowania wszystkich odpowiednich dokumentów otrzymał między innymi amerykański miliarder Elon Musk.

Elon Musk zażartował w serwisie społecznościowym X po porażce Partii Republikańskiej w wyborach uzupełniających w USA. Napisał, że jego „kosmiczne lasery do ingerowania w wybory” tym razem nie zadziałały.

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