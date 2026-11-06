Miliarder Aleksander Mashrabow z Rosji uzyskał obywatelstwo Kazachstanu

Rosyjski miliarder Aleksander Mashrabow uzyskał obywatelstwo Kazachstanu i złożył wniosek o zrzeczenie się paszportu Federacji Rosyjskiej. Odpowiedni dekret podpisał prezydent kraju Kasym-Zhomart Tokajew 30 października 2026 roku.

O uzyskaniu przez Mashrabowa obywatelstwa Kazachstanu poinformował na Facebooku minister ds. sztucznej inteligencji i rozwoju cyfrowego Kazachstanu Żaslan Madiev. Sądząc po opublikowanym zdjęciu, osobiście wręczył przedsiębiorcy nowy paszport.

Madiev pogratulował krajowi pojawienia się kolejnego miliardera i podziękował zespołowi amerykańskiego start-upu zajmującego się sztuczną inteligencją, Higgsfield, za wkład w rozwój kazachstańskiego przemysłu sztucznej inteligencji. Jak powiedział, produkt firmy cieszy się popytem na rynku międzynarodowym i ma ponad 40 milionów użytkowników.

Jak podaje agencja Bloomberg, powołując się na przedstawicielkę Higgsfield, Mashrabow złożył wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa rosyjskiego. W ostatnich latach biznesmen mieszkał w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie – zgodnie z jego profilem na LinkedIn – w Los Angeles.

Agencja przypomina, że prawo Kazachstanu nie przewiduje podwójnego obywatelstwa.

W sierpniu rosyjski magazyn Forbes planował umieścić Mashrabowa na swojej liście rosyjskich miliarderów.

Źródło: Żaslan Madiew

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