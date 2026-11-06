Миллиардер Александр Машрабов из РФ получил гражданство Казахстана

Российский миллиардер Александр Машрабов стал гражданином Казахстана и подал заявление об отказе от паспорта РФ. Соответствующий указ президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал 30 октября 2026 года.

О получении Машрабовым казахстанского гражданства сообщил в Facebook министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев. Судя по опубликованной фотографии, он лично вручил предпринимателю новый паспорт.

Мадиев поздравил страну с появлением ещё одного миллиардера и поблагодарил команду американского ИИ-стартапа Higgsfield за вклад в развитие казахстанской индустрии искусственного интеллекта. По его словам, продукт компании пользуется спросом на международном рынке и насчитывает более 40 миллионов пользователей.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на представительницу Higgsfield, Машрабов подал заявление о выходе из российского гражданства. В последние годы бизнесмен жил в США, в частности, согласно его профилю в LinkedIn, в Лос-Анджелесе.

Законодательство Казахстана не предусматривает двойного гражданства, напоминает агентство.

В августе российский Forbes планировал включить Машрабова в свой список миллиардеров России.

Источник: Жаслан Мадиев

Теннисистка Анна Блинкова отказалась от гражданства РФ в пользу французского.

Российская теннисистка Мария Тимофеева отказалась от гражданства РФ, чтобы представлять на соревнованиях Узбекистан.

Актриса Мария Машкова отказалась от гражданства РФ.

Читай нас в