Соловьев призвал Илона Маска бежать в Ростов после начала расследования в отношении Starlink

Российский пропагандист Владимир Соловьев обратился к американскому миллиардеру Илону Маску с призывом переехать в российский Ростов. По его словам, главным неудачником выборов в США стал именно Маск, вложивший значительные средства в предвыборную кампанию.

Кроме того, пропагандист предположил, что в американском штате, где расположена штаб-квартира предпринимателя, против него могут начать различные расследования.

Соловьев предложил Маску рассмотреть возможность переезда в Россию.

«Илон, в Ростове много квартир. Так что посмотри, если что», — обратился пропагандист к американскому миллиардеру.

[video width="1280" height="720" mp4="https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/mask-rostov-1.mp4"][/video]

Об этом пишет Nexta.Live.

Напомним, Комитет Сената США по международным отношениям готовит масштабное расследование, связанное с использованием спутниковой системы Starshield в Украине. В рамках этой инициативы требование сохранить все соответствующие документы получил, в частности, американский миллиардер Илон Маск.

А американский миллиардер Илон Маск распространил публикацию, в которой утверждается, что компания SpaceX допустила ошибку, предоставив Украине бесплатные терминалы Starlink в начале полномасштабной войны.

Читай нас в