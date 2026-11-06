Соловьев призвал Илона Маска бежать в Ростов после начала расследования в отношении Starlink
Российский пропагандист Владимир Соловьев обратился к американскому миллиардеру Илону Маску с призывом переехать в российский Ростов. По его словам, главным неудачником выборов в США стал именно Маск, вложивший значительные средства в предвыборную кампанию.
Кроме того, пропагандист предположил, что в американском штате, где расположена штаб-квартира предпринимателя, против него могут начать различные расследования.
Соловьев предложил Маску рассмотреть возможность переезда в Россию.
«Илон, в Ростове много квартир. Так что посмотри, если что», — обратился пропагандист к американскому миллиардеру.
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Об этом пишет Nexta.Live.
Напомним, Комитет Сената США по международным отношениям готовит масштабное расследование, связанное с использованием спутниковой системы Starshield в Украине. В рамках этой инициативы требование сохранить все соответствующие документы получил, в частности, американский миллиардер Илон Маск.
А американский миллиардер Илон Маск распространил публикацию, в которой утверждается, что компания SpaceX допустила ошибку, предоставив Украине бесплатные терминалы Starlink в начале полномасштабной войны.