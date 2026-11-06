Rosyjski propagandysta Władimir Solowjow zwrócił się do amerykańskiego miliardera Elona Muska z apelem, by ten przeniósł się do rosyjskiego Rostowa. Według niego głównym przegranym wyborów w USA okazał się właśnie Musk, który zainwestował znaczne środki w kampanię wyborczą.

Ponadto propagandysta zasugerował, że w amerykańskim stanie, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorcy, mogą zostać wszczęte przeciwko niemu różne dochodzenia.

Solowjow zaproponował Muskowi, by rozważył możliwość przeprowadzki do Rosji.

„Ilonie, w Rostowie jest wiele mieszkań. Więc zobacz, na wszelki wypadek” – zwrócił się propagandysta do amerykańskiego miliardera.

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Informację tę podaje serwis Nexta.Live.

Przypomnijmy, że Komisja Senatu USA ds. Stosunków Międzynarodowych przygotowuje szeroko zakrojone dochodzenie związane z wykorzystaniem systemu satelitarnego Starshield na Ukrainie. W ramach tej inicjatywy wezwanie do zachowania wszystkich odpowiednich dokumentów otrzymał między innymi amerykański miliarder Elon Musk.

Amerykański miliarder Elon Musk udostępnił publikację, w której stwierdza się, że firma SpaceX popełniła błąd, udostępniając Ukrainie bezpłatne terminale Starlink na początku wojny na pełną skalę.

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