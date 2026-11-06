Na Litwie rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia wojskowe Bundeswehry — LRT

W piątek, 6 listopada, na poligonach wojskowych na Litwie rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia sił zbrojnych Niemiec. W manewrach bierze udział ponad 6 tysięcy żołnierzy Bundeswehry.

W manewrach „Freedom Shield 26-II” i „Grand Eagle 26”, które potrwają do 3 grudnia, biorą udział oddziały 45. brygady pancernej „Lietuva” oraz 37. brygady zmotoryzowanej „Sachsen” z 10. dywizji pancernej Bundeswehry.

Wraz z nimi szkolenie bojowe przejdą żołnierze Wielonarodowej Brygady Bojowej NATO na Litwie z Niemiec, Holandii, Norwegii, Czech, Chorwacji, Belgii, Luksemburga oraz litewskie jednostki wojskowe.

Ćwiczenia „Freedom Shield 26-II” odbędą się na poligonie wojskowym w Rudninkai, a „Grand Eagle 26” – na poligonie im. generała Silvestrasa Žukauskasa.

Celem manewrów jest podniesienie gotowości bojowej wojsk, udoskonalenie procedur dowodzenia i planowania operacji, a także poprawa współpracy z sojusznikami z NATO: Litwą i Polską.

Zaznaczono, że przez cały okres ćwiczeń po drogach Litwy będzie przemieszczać się sprzęt wojskowy sojuszników, a największy ruch kolumn spodziewany jest w dniach 6–7 listopada – z miejscowości Kalwaria do miejsc ćwiczeń, oraz w dniach 10–12 listopada – z Kłajpedy.

Po zakończeniu ćwiczeń, w okresie od 28 listopada do 3 grudnia, sprzęt wojskowy zostanie przetransportowany z obszarów manewrów w kierunku Kalwarii i Kłajpedy.

Wojsko ostrzega przed możliwymi tymczasowymi utrudnieniami w ruchu na niektórych odcinkach dróg spowodowanymi przemieszczaniem się sprzętu i zaleca kierowcom ścisłe przestrzeganie poleceń policji wojskowej.

Informację tę podaje LRT, powołując się na Siły Zbrojne Litwy.

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