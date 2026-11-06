В Литве начались масштабные военные учения Бундесвера — LRT

В пятницу, 6 ноября, на военных полигонах Литвы начались масштабные учения вооруженных сил Германии. К маневрам привлечено более 6 тысяч военнослужащих Бундесвера.

В маневрах Freedom Shield 26-II и Grand Eagle 26, которые продлятся до 3 декабря, задействованы подразделения 45-й бронетанковой бригады «Lietuva» и 37-й мотопехотной бригады «Sachsen» 10-й танковой дивизии Бундесвера.

Вместе с ними боевую подготовку пройдут военнослужащие Многонациональной боевой бригады НАТО в Литве из Германии, Нидерландов, Норвегии, Чехии, Хорватии, Бельгии, Люксембурга, а также литовские воинские подразделения.

Учения Freedom Shield 26-II пройдут на военном полигоне в Руднинкай, а Grand Eagle 26 — на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса.

Целью маневров является повышение боеготовности войск, совершенствование процедур управления и планирования операций, а также улучшение взаимодействия с союзниками по НАТО: Литвой и Польшей.

Отмечается, что в течение всего периода учений по дорогам Литвы будет перемещаться военная техника союзников, а наиболее интенсивное движение колонн ожидается 6–7 ноября — от пункта Кальвария до мест учений, 10–12 ноября — из Клайпеды.

По окончании учений, в период с 28 ноября по 3 декабря, военная техника будет выдвигаться из районов маневров в направлении Кальварии и Клайпеды.

Военные предупреждают о возможных временных затруднениях движения на некоторых участках дорог из-за перемещения техники и советуют водителям неукоснительно выполнять указания военной полиции.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на Вооруженные силы Литвы.

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