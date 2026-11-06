德国联邦国防军在立陶宛展开大规模军事演习——LRT

11月6日星期五，德国武装部队在立陶宛的军事训练场展开了大规模演习。此次演习动用了超过6000名德国联邦国防军官兵。

在将持续至12月3日的“自由盾牌26-II”和“大鹰26”演习中， 德国联邦国防军第10装甲师下属的“立陶宛”第45装甲旅和“萨克森”第37机步旅的部队均参与其中。

此外，驻立陶宛的北约多国战斗旅中来自德国、荷兰、挪威、捷克、克罗地亚、比利时、卢森堡的军人，以及立陶宛军队部队也将共同进行战斗训练。

“自由盾牌26-II”演习将在鲁德宁卡伊军事训练场举行，“大鹰26”演习则将在西尔维斯特拉斯·朱考斯卡斯将军训练场举行。

此次演习旨在提高部队的战备状态，完善作战指挥与规划程序，并加强与北约盟国——立陶宛和波兰——之间的协同作战能力。

据悉，在整个演习期间，盟军的军事装备将行经立陶宛境内道路， 预计车队通行最密集的时间段为11月6日至7日（从卡尔瓦里亚前往演习地点），以及11月10日至12日（从克莱佩达出发）。

演习结束后，在11月28日至12月3日期间，军事装备将从演习区域向卡尔瓦里亚和克莱佩达方向撤离。

军方提醒，由于装备调动，部分路段交通可能暂时受阻，并建议驾驶员严格遵守军事警察的指示。

据LRT援引立陶宛武装部队消息报道。

汉堡举行了北约部队最大规模的过境演习——德国之声报道。

德国联邦国防军签署了一项长期合同，旨在开展电子战环境下的航空和防空训练。

关注我们在