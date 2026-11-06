Aktorka Sara Drew podzieliła się sekretami pielęgnacji skóry oraz swoim podejściem do wieku

Amerykańska aktorka Sara Drew, znana z roli lekarki April Kapner w serialu „Anatomia Grei”, opowiedziała o swoim podejściu do piękna, wieku i pielęgnacji skóry.

Obecnie artystka przeżywa intensywny okres w swojej karierze: gra w filmach, produkuje projekt telewizyjny i powraca na ekrany z nowymi historiami. Pomimo napiętego harmonogramu pracy znajduje czas dla siebie i wie, co pomaga jej zachować zdrowy wygląd i blask skóry.

Przez wiele lat Sara Drew była częścią historii serialu „Anatomia Grei”, jednak dziś jej kariera nie ogranicza się do znanego widzom wizerunku telewizyjnego.

Jednak pomimo zawodowych przemian widzów interesuje nie tylko to, co dzieje się z aktorką na planie filmowym. Jej naturalny wygląd, zadbana skóra i swobodny styl to kolejny temat, o którym Sara chętnie opowiada.

Kapelusze, czerwona szminka i hollywoodzki szyk lat 40.

Wcielenie się w postać Geddy Hopper w filmie „Jimmy” stało się dla Sary prawdziwą estetyczną przygodą. Jej bohaterka znana była nie tylko z ciętego języka i zamiłowania do sensacji, ale także z luksusowych kapeluszy, które stały się nieodłączną częścią jej charakterystycznego wizerunku.

Jak twierdzi aktorka, każdy nakrycie głowy do filmu było tworzone indywidualnie. Kapelusze powstawały od podstaw na podstawie historycznych zdjęć Hopper, podobnie jak kostiumy i stylizacje, w których pojawiała się ona publicznie.

Sara przyznaje, że każdego dnia z niecierpliwością czekała na moment, w którym pokażą jej kolejny kapelusz. To właśnie kostiumy i dodatki pomagały jej wczuć się w atmosferę postaci, ale ostatecznie to głos pomógł jej w pełni wcielić się w rolę Geddy.

Jednak jeden z kosmetycznych zwyczajów tamtej epoki do dziś pozostaje aktualny dla aktorki — czerwona szminka. „Uwielbiam czerwone usta i nakładam szminkę za każdym razem, gdy pasuje do mojej stylizacji” – powiedziała Drew.

Nie zdecydowała się jednak w pełni przejąć rytuałów pielęgnacyjnych z lat 40. Powód jest całkiem zrozumiały, ponieważ współczesne tempo życia nie pozostawia zbyt wiele czasu na skomplikowane zabiegi. Poza tym możliwość po prostu usiąść w fotelu i powierzyć się profesjonalnemu zespołowi, który tworzy wizerunek, aktorka uważa za prawdziwą przyjemność.

Sekret promiennej skóry

Jeśli istnieje jeden środek, którym aktorka jest obecnie naprawdę zachwycona, to są to maseczki kolagenowe. Sara opowiedziała, że podczas okresu zdjęciowego stosuje maseczki każdego wieczoru, a nawet pozostawia je na twarzy podczas snu. Jak twierdzi, regularne stosowanie wyraźnie poprawiło kondycję jej skóry – rano wygląda ona na bardziej nawilżoną, ma piękny, naturalny blask oraz ten sam efekt gładkiej, świeżej, jakby rozświetlonej od wewnątrz skóry.

Jest to szczególnie ważne podczas długotrwałych zdjęć, kiedy twarz jest nieustannie narażona na działanie makijażu, oświetlenia i wahań temperatury. Ponadto filmy świąteczne często kręci się w dość trudnych warunkach – czasami letnie upały trzeba maskować sztucznym śniegiem, a czasami aktorzy pracują na mrozie pod gorącymi reflektorami. W takich okolicznościach dodatkowe nawilżenie staje się prawdziwym wybawieniem.

Główna lekcja urody od aktorki

Mimo że obecnie Sara Drew poświęca swojej skórze znacznie więcej uwagi, przyznaje, że gdyby mogła cofnąć się do okresu nastoletniego, zmieniłaby jeden ważny nawyk – chodzi o krem z filtrem przeciwsłonecznym. Aktorka żałuje, że nie była wystarczająco zdyscyplinowana w stosowaniu filtrów SPF i nie zaczęła codziennie chronić twarzy przed promieniowaniem UV już w młodości.

Zaznacza, że nie ma zbyt wielu widocznych uszkodzeń spowodowanych słońcem, ale jest przekonana, że regularna ochrona skóry w młodszym wieku mogłaby pozytywnie wpłynąć na jej stan dzisiaj.

Kolejne wyznanie dotyczy podstawowej pielęgnacji. Do połowy lub drugiej połowy trzydziestki Sara praktycznie nie miała pełnej rutyny pielęgnacyjnej. Po prostu myła twarz mydłem do ciała i uważała, że to wystarczy. Bez kremu nawilżającego, bez specjalnych kosmetyków i bez dodatkowej troski o skórę.

Teraz wszystko wygląda inaczej – aktorka znacznie bardziej dba o swoją twarz, nawilżanie i zapobieganie zmianom związanym z wiekiem. Jej historia przypomina o ważnej rzeczy: nie trzeba czekać na pierwsze zmarszczki, przebarwienia czy utratę jędrności, aby zacząć dbać o siebie. Ochrona przeciwsłoneczna, delikatne oczyszczanie i nawilżanie – to nie są skomplikowane rytuały przeciwstarzeniowe, ale podstawowa pielęgnacja, ważna w każdym wieku.

Sen, dziennik i gorąca joga

Kiedy jednocześnie trzeba pracować nad filmem pełnometrażowym, produkować serial telewizyjny, udzielać wywiadów i podróżować, znalezienie czasu dla siebie staje się prawdziwym wyzwaniem.

Sara nie ukrywa, że obecny okres promocyjny okazał się dość intensywny. Liczne publiczne wystąpienia, loty i napięty harmonogram wymagają dużo energii. Dlatego priorytetem stał się dla niej sen.

Aktorka stara się kłaść się spać wcześniej i dać sobie szansę na pełny wypoczynek. Zauważyła, że to właśnie brak snu jako pierwszy zaburza jej zwyczajową równowagę, dlatego w szczególnie napiętych okresach traktuje odpoczynek z najwyższą powagą.

Kolejny poranny rytuał, bez którego Sara nie wyobraża sobie swojego dnia, to kawa i dziennik. Zaczyna poranek od filiżanki kawy i zapisuje wszystko, co ją niepokoi. Jednak na tym praktyka się nie kończy – po tym, jak aktorka wyrzuca z siebie swoje obawy i przeżycia, poświęca czas na wdzięczność. Ten prosty rytuał pomaga jej przejść od niepokoju do radości, wewnętrznego spokoju i poczucia oparcia.

A kiedy Sara nie podróżuje, nieodłączną częścią jej życia staje się joga na gorąco. Aktorka określa zajęcia w swoim studiu jako sposób na powrót do siebie i przywrócenie wewnętrznej równowagi. Dla niej to nie tylko aktywność fizyczna, ale okazja, by się zatrzymać, poczuć własne ciało i nieco oderwać się od niekończącego się strumienia zadań zawodowych.

O tym pisze magazyn NewBeauty.

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