Актриса Сара Дрю поделилась секретами ухода за кожей и своим отношением к возрасту

Американская актриса Сара Дрю, известная по роли врача Эйприл Кепнер в сериале «Анатомия Грей», рассказала о своем отношении к красоте, возрасту и уходу за кожей.

Сейчас актриса переживает насыщенный период в карьере: снимается в кино, продюсирует телевизионный проект и возвращается на экраны с новыми историями. Несмотря на плотный рабочий график, она находит время для себя и знает, что помогает ей поддерживать здоровый вид и сияние кожи.

На протяжении многих лет Сара Дрю была частью истории «Анатомии Грей», однако сегодня её карьера не ограничивается знакомым зрителям телевизионным образом.

Но, несмотря на профессиональные трансформации, зрителей интересует не только то, что происходит с актрисой на съемочной площадке. Ее естественный облик, ухоженная кожа и непринужденный стиль — еще одна тема, о которой Сара охотно говорит.

Шляпы, красная помада и голливудский шик 1940-х

Превращение в Хедду Хоппер в фильме «Джимми» стало для Сары настоящим эстетическим приключением. Ее героиня была известна не только острым языком и любовью к сенсациям, но и роскошными шляпами, которые стали неотъемлемой частью ее узнаваемого образа.

По словам актрисы, каждый головной убор для фильма создавали индивидуально. Шляпы изготавливались с нуля на основе исторических фотографий Хоппер, так же как и костюмы и образы, в которых она появлялась на публике.

Сара признается, что каждый день с нетерпением ждала момента, когда ей покажут очередную шляпу. Именно костюмы и аксессуары помогали прочувствовать атмосферу персонажа, но окончательно перевоплотиться в Гедду ей помог голос.

А вот одна бьюти-привычка той эпохи до сих пор остается актуальной для актрисы — красная помада. «Я обожаю красные губы и наношу помаду каждый раз, когда она подходит к моему образу», — рассказала Дрю.

Впрочем, полностью перенимать бьюти-ритуалы 1940-х она не стала. Причина вполне понятна, ведь современный ритм жизни не оставляет много времени на сложные процедуры. Да и возможность просто сесть в кресло и довериться профессиональной команде, которая создает образ, актриса считает настоящим удовольствием.

Секрет сияющей кожи

Если и есть одно средство, от которого актриса сейчас действительно в восторге, то это коллагеновые маски. Сара рассказала, что во время съемок использует маски каждый вечер, даже оставляет их на лице во время сна. По её словам, регулярное применение заметно изменило состояние кожи: утром она выглядит более увлажнённой, приобретает красивое естественное сияние и тот самый эффект гладкой, свежей, словно подсвеченной изнутри кожи.

Особенно важно это во время длительных съемок, когда лицо постоянно подвергается воздействию макияжа, освещения и перепадов температур. К тому же праздничные фильмы часто снимают в довольно сложных условиях: иногда летнюю жару приходится маскировать искусственным снегом, а иногда актеры работают на холоде под горячими софитами. В таких условиях дополнительное увлажнение становится настоящим спасением.

Главный бьюти-урок актрисы

Несмотря на то, что сегодня Сара Дрю уделяет своей коже гораздо больше внимания, она признается: если бы могла вернуться в подростковый возраст, то изменила бы одну важную привычку, а именно — использование солнцезащитного крема. Актриса сожалеет, что не была достаточно дисциплинированной в использовании SPF и не начала ежедневно защищать лицо от ультрафиолета еще с юности.

Она отмечает, что у неё нет большого количества видимых солнечных повреждений, но убеждена, что регулярная защита кожи в более молодом возрасте могла бы положительно повлиять на её состояние сегодня.

Еще одно признание касается базового ухода. До середины или второй половины своих тридцати лет у Сары практически не было полноценной бьюти-рутины. Она просто умывалась мылом для тела и считала, что этого достаточно. Без увлажняющего крема, без специальных средств и без дополнительной заботы о коже.

Теперь всё по-другому: актриса гораздо внимательнее относится к своему лицу, увлажнению и профилактике возрастных изменений. Ее история напоминает о важном: не нужно ждать появления первых морщин, пигментации или потери упругости, чтобы начать ухаживать за собой. Солнцезащита, мягкое очищение и увлажнение — это не сложные антивозрастные ритуалы, а базовая забота, важная в любом возрасте.

Сон, дневник и горячая йога

Когда одновременно нужно работать над полнометражным фильмом, продюсировать телесериал, давать интервью и путешествовать, найти время для себя становится настоящим вызовом.

Сара не скрывает, что нынешний промо-период оказался довольно интенсивным. Многочисленные публичные выступления, перелеты и плотный график требуют много энергии. Поэтому приоритетом для неё стал сон.

Актриса старается ложиться спать пораньше и давать себе возможность полноценно отдохнуть. Она заметила, что именно недостаток сна первым нарушает её привычный баланс, поэтому в особенно напряжённые периоды относится к отдыху максимально серьёзно.

Еще один утренний ритуал, без которого Сара не представляет своего дня, — кофе и дневник. Она начинает утро с чашки кофе и записывает все, что её беспокоит. Однако на этом практика не заканчивается: после того как актриса выписывает свои страхи и переживания, она уделяет время благодарности. Такой простой ритуал помогает ей переключиться с тревоги на радость, внутреннее спокойствие и ощущение опоры.

А когда Сара не путешествует, обязательной частью её жизни становится горячая йога. Актриса называет занятия в своей студии способом вернуться к себе и восстановить внутреннее равновесие. Для неё это не просто физическая активность, а возможность остановиться, почувствовать собственное тело и немного отдалиться от бесконечного потока рабочих задач.

Об этом говорится в материале издания NewBeauty.

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