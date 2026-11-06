女演员萨拉·德鲁分享了护肤秘诀以及她对年龄的看法

因在电视剧《实习医生格蕾》中饰演艾普丽尔·卡普纳医生而闻名的美国女演员莎拉·德鲁，谈到了她对美丽、年龄和护肤的看法。

目前，这位女演员正处于事业的繁忙期：她不仅在拍摄电影，还担任电视项目的制片人，并带着新的故事重返荧屏。 尽管工作日程紧凑，她仍会留出时间关爱自己，并且深知什么能帮助她保持健康的外貌和肌肤光彩。

多年来，莎拉·德鲁一直是《实习医生格蕾》故事中不可或缺的一部分，但如今她的职业生涯已不再局限于观众熟悉的荧屏形象。

尽管职业身份发生了转变，观众们关注的不仅仅是这位女演员在片场的情况。她自然清新的妆容、精心呵护的肌肤以及随性自在的风格——这也是莎拉乐于分享的话题。

帽子、红唇与1940年代的好莱坞风情

在电影《吉米》中化身盖达·霍珀，对莎拉来说是一次真正的审美冒险。 她饰演的角色不仅以犀利的言辞和对轰动性事件的热爱而闻名，还因那些奢华的帽子而著称，这些帽子已成为她标志性形象中不可或缺的一部分。

据这位女演员透露，影片中的每一顶帽子都是量身定制的。这些帽子完全从零开始制作，以霍珀的历史照片为蓝本，正如她公开露面时所穿的服装和造型一样。

莎拉坦言，她每天都迫不及待地期待着看到下一顶新帽子的时刻。 正是这些服装和配饰帮助她感受到了角色的氛围，但真正让她彻底化身为赫达的，是她的声音。

不过，那个时代的一个美容习惯至今仍对这位女演员具有现实意义——红色口红。 “我超爱红唇，只要与我的造型相配，我每次都会涂上口红，”德鲁说道。

不过，她并没有完全沿袭1940年代的美容仪式。 原因不言而喻，因为现代快节奏的生活留给复杂美容程序的时间并不多。而且，这位女演员认为，能够安坐于美容椅中，将造型全权托付给专业团队，本身就是一种真正的享受。

光彩照人的肌肤秘诀

如果非要说一种让这位女演员如今真正着迷的护肤品，那便是胶原蛋白面膜。莎拉透露，在拍摄期间，她每晚都会使用面膜，甚至会在睡觉时将面膜敷在脸上。 据她介绍，坚持使用后，肌肤状态有了明显改善：早晨醒来时，肌肤看起来更加水润，散发着美丽自然的光泽，呈现出那种光滑、清新、仿佛由内而外透出光彩的肌肤效果。

在长时间的拍摄过程中，这一点尤为重要，因为此时面部会持续受到化妆、灯光以及温度变化的影响。 此外，节日题材的电影往往在相当艰苦的条件下拍摄，有时不得不使用人造雪来掩盖夏日的酷热，有时演员们则要在寒冷中顶着灼热的聚光灯工作。 在这种情况下，额外的保湿护理堪称救星。

这位女演员最重要的美容心得

尽管如今莎拉·德鲁对肌肤的护理更加用心，但她坦言，如果能回到青少年时期，她会改变一个重要的习惯——那就是使用防晒霜。 这位女演员遗憾地表示，自己当年在使用防晒霜方面不够自律，没有从年轻时就开始每天保护面部免受紫外线伤害。

她指出，虽然自己没有太多明显的日晒损伤，但坚信若在年轻时就能坚持做好皮肤防护，对如今的肌肤状态会有积极影响。

另一项坦白涉及基础护肤。直到三十岁中期或后半段，莎拉几乎都没有一套完整的护肤流程。 她只是用沐浴露洗脸，并认为这样就足够了。不涂保湿霜，不用特殊护肤品，也不对皮肤进行额外护理。

如今一切都不同了，这位女演员对自己的面部护理、保湿以及预防衰老问题都更加重视了。 她的经历提醒我们一个重要道理：不必等到出现第一道皱纹、色斑或皮肤失去弹性时，才开始护理自己。 防晒、温和清洁和保湿——这些并非复杂的抗衰老仪式，而是任何年龄段都至关重要的基础护理。

睡眠、日记与热瑜伽

当同时需要拍摄一部剧情长片、制作一部电视剧、接受采访并四处奔波时，为自己腾出时间便成了一项真正的挑战。

莎拉坦言，目前的宣传期相当紧张。频繁的公开露面、长途飞行和紧凑的行程消耗了大量精力。因此，睡眠成了她的首要任务。

这位女演员尽量早睡，让自己能得到充分的休息。她发现，正是睡眠不足最先打破了她惯常的生活平衡，因此在特别紧张的时期，她会格外重视休息。

还有一项早晨仪式，没有它，莎拉就无法想象自己的一天——咖啡和日记。她以一杯咖啡开始早晨，并将所有困扰她的事情都记录下来。 不过，这个习惯并未就此结束，在将自己的恐惧和焦虑倾诉于纸上之后，她还会专门留出时间来表达感恩。 这一简单的仪式帮助她从焦虑中转换到喜悦、内心的平静以及被支持的感觉。

《NewBeauty》杂志的报道中提到了这一点。

阿德里亚娜·利马现身纽约某时尚品牌的派对。

美国女装品牌维多利亚的秘密（Victoria's Secret）首次与22岁的巴西跨性别模特瓦伦蒂娜·桑帕约签约。她将出演VS Pink的新广告大片。



关注我们在