过去40年间，美国风力发电站导致近1900万只蝙蝠死亡

1981年至2024年期间，美国风力发电场共造成约1870万只、属于28个不同物种的蝙蝠死亡。

《美国国家科学院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences）上发表的一项研究证实了这一点。

大约20年前，每年约有10万只蝙蝠死于风力涡轮机，而到2021年，这一数字已增至每年150万只。

科学家解释称，实际的动物死亡规模可能被低估了。蝙蝠的尸体往往被食腐动物吃掉，或者埋没在高草丛中，因此未能被纳入统计数据。

通过合理选择风电场的选址，并在蝙蝠活动期间暂时停转涡轮机，可以降低死亡率。一项针对141座风电场的欧洲研究表明，此类限制措施可将动物死亡率降低80%以上。

来源：">Euronews

8月6日就职的波兰新总统卡罗尔·纳沃茨基表示，他无意批准已通过的《风力发电站法》，该法案还规定将电力价格冻结措施延续至年底。

德国能源巨头RWE已开始拆除位于北莱茵-威斯特法伦州西部的一座风力发电站，为进一步扩建褐煤露天矿腾出空间。

汽车制造商大众（Volkswagen）在波兰启动了一个别开生面的环保项目，用100只绵羊取代了割草机。 这些羊负责维护一座拥有超过31,000块太阳能电池板的太阳能电站，该电站为该公司位于波兹南的工厂提供电力。

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