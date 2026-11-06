Elektrownie wiatrowe w USA spowodowały śmierć prawie 19 milionów nietoperzy w ciągu 40 lat

W latach 1981–2024 w elektrowniach wiatrowych w Stanach Zjednoczonych zginęło około 18,7 mln nietoperzy należących do 28 różnych gatunków.

Wskazują na to wyniki badań opublikowane w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences.

O ile około 20 lat temu co roku na turbinach wiatrowych ginęło około 100 tysięcy nietoperzy, o tyle do 2021 roku liczba ta wzrosła do 1,5 mln osobników rocznie.

Naukowcy wyjaśniają, że rzeczywista skala śmiertelności zwierząt mogła zostać niedoszacowana. Ciała nietoperzy są często zjadane przez padlinożerców lub giną w wysokiej trawie, przez co nie trafiają do statystyk.

Śmiertelność można zmniejszyć dzięki właściwemu doborowi lokalizacji pod budowę elektrowni wiatrowych oraz tymczasowemu wyłączaniu turbin w okresach aktywności nietoperzy. Europejskie badanie obejmujące 141 elektrowni wiatrowych wykazało, że takie ograniczenia mogą zmniejszyć śmiertelność zwierząt o ponad 80%.

Źródło: „>Euronews

Nowy prezydent Polski Karol Nawrocki, który objął urząd 6 sierpnia, oświadczył, że nie planuje zatwierdzić uchwalonej ustawy o elektrowniach wiatrowych, która przewiduje również przedłużenie zamrożenia cen energii elektrycznej do końca roku.

Niemiecki gigant energetyczny RWE rozpoczął demontaż elektrowni wiatrowej w zachodniej części kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia, aby zwolnić miejsce na dalszą rozbudowę odkrywkowej kopalni węgla brunatnego.

Producent samochodów Volkswagen uruchomił w Polsce niezwykły projekt ekologiczny, zastępując kosiarki stadem 100 owiec. Zwierzęta dbają o teren elektrowni słonecznej składającej się z ponad 31 000 paneli słonecznych, która zasila energią elektryczną zakład firmy w Poznaniu.

Czytaj nas na